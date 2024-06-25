Улюблений мультфільм мільйонів: стала відома дата виходу "Шрека" 5 і спін-оффу про Віслюка

Актор Едді Мерфі, відомий своєю роллю Віслюка у всіх частинах "Шрека", повідомив, що наразі активно працює над новою частиною франшизи. Після цього можна очікувати самостійний спін-офф про його персонажа.

Виробництво наступної частини "Шрека" розпочалося минулого року, і Мерфі почав озвучувати Віслюка близько п'яти місяців тому. На той момент було записано лише перший акт, але робота активно триває і має завершитися ближче до кінця поточного року.

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Коли вийде нова частина мультфільму "Шрек"

Вихід фільму запланований на 2025 рік. Це стане значущою подією для шанувальників, адже це відбудеться рівно через 15 років після випуску "Шрека назавжди".

"Шрек назавжди": дивіться онлайн трейлер мультфільму

За цей час багато змінилося як у світі анімації, так і в житті самих персонажів, що робить повернення улюблених героїв ще більш очікуваним.

Фанати з нетерпінням чекають, щоб побачити нові пригоди Шрека, Віслюка та інших мешканців казкового світу.

Вже підтверджено, що до своїх оригінальних ролей повернуться Едді Мерфі (Віслюк), Майк Маєрс (Шрек), Кемерон Діас (Принцеса Фіона) і Антоніо Бандерас (Кіт у чоботях). Щодо інших персонажів, ще у квітні минулого року продюсер Кріс Меледандрі повідомляв, що веде активні переговори з оригінальним акторським складом.

Що відомо про спін-офф "Віслюк"

За словами актора Едді Мерфі, "Віслюк" стане окремим фільмом про одного з найулюбленіших персонажів франшизи. Планується, що він вийде у прокат після завершення роботи над п'ятою частиною.



Едді Мерфі озвучив "Віслюка" / Фото Дзеркало тижня

Оскільки анімаційний фільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" заробив 485 мільйонів доларів, що в п'ять разів перевищує його виробничий бюджет, стало лише питанням часу, коли компанія DreamWorks Animation повернеться до франшизи "Шрека" і почне знімати спін-оффи до неї.