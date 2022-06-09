Ненавижу с*ку-війну, – Ірина Цілик емоційно відреагувала на повернення чоловіка на війну

Чоловік Ірини Цілик, письменник Артем Чех, у 2022 році повернувся на війну. Режисерка поділилася, що цього разу було значно важче, аніж у 2015 році.

Ірина Цілик нещодавно відвідала Каннський кінофестиваль. Вона була членкинею журі нагороди "Золоте око", а також презентувала свою стрічку "Я і Фелікс". Крім цього, режисерка вважає, що ми точно переможемо у цій битві. Сьогодні багато українців готові іти до кінця.

Читайте також "Такої війни в нас ще не було": Сенцов порівняв повномасштабне вторгнення з війною періоду ООС

Ірина Цілик показала фото чоловіка, який повернувся на війну

My sweetheart, – написала режисерка у фейсбуці. І продовжила: "Цього разу чомусь значно тяжче, ніж у 2015 році. Дається усвідомлення, що війна рознесла нас у різні сторони. І головне – де дедлайн? Коли ми зможемо бути знову разом? Якась чорна туга просто".

Ненавиджу с*ку-війну, зокрема за те, що вона краде можливість бути поруч з найріднішими людьми. Вибачте за цю відвертість. Але ж нас таких дуже багато зараз. Обіймаю тих, хто знає, про що я пишу,

– поділилася Цілик.



Артем Чех повернувся на війну / Фото з фейсбуку Ірини Цілик

Що відомо про Артема Чеха

Артем Чех – український письменник. Має досвід роботи актором Черкаського драматичного театру та журналістом. У 2007 році став переможцем другого конкурсу "Міський молодіжний роман" від видавництва "Фоліо".

Відомо, що твори письменника були перекладені багатьма мовами, зокрема німецькою, англійською, польською та чеською тощо.

Нещодавно у фейсбуці Чех опублікував емоційний допис про те, як роздумує про смерть на війні. Автор наголосив, що в першу ніч в боях прийняв "можливість загинути як ймовірність". Він багато про це думав, а також кожного дня до загибелі Махова заходив на його сторінку. "Я знав, де він є. І радів, коли бачив якийсь його пост. Полегшено зітхав. Я орієнтувався на його життя", – писав Чех. Але потім його не стало. І, як повідомив Чех, йому вже нічого не страшно.

Крім цього, письменник наголосив, що його рідні чи друзі рідко зачіпають цю тему – темну і страшну. Але він намагається говорити, а ще Артем на війні відчув себе вільним, сильним і врівноваженим.



Артем Чех на війні / Фото з фейсбуку письменника

Нагадаємо, нещодавно у межах Каннського кінофестивалю дружина Артема Чеха підсумувала 90 днів війни. Також пригадала ніч з 25-го на 26-те метрів за 500 від їхнього будинку щось влучило у вантажівку з боєприпасами.