Війну слід зупинити, – російський актор Олександр Невський назвав народ України героями

Російський актор та бодибілдер Олександр Невський підтримав Україну. Він висловив підтримку героїчному українському народові та виступив проти війни.

Чимало російських зірок висловлюються проти війни та засуджують режим Путіна. Актор Невський вже не вперше публікує у твітері допис з підтримкою України.

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Російський актор Олександр Невський підтримав Україну

Актор написав, що винні у вбивстві мирного населення України мають бути обов’язково покарані.

Всі винні у жахливих злочинах проти мирного населення мають бути покараними. Війну слід зупинити. Висловлюю підтримку всьому героїчному українському народу,

– написав бодибілдер.

Зауважимо, що у коментарях чимало українців підтримали Невського, а росіяни зганьбили зірку і назвали "бандерівцем".

Раніше, 26 лютого, актор також згадав про українців і зазначив, що цю війну потрібно зупинити.

Те, що відбувається в Україні – жахлива трагедія. Висловлюю щирі співчуття родичам і близьким людям усіх загиблих,

– написав актор.