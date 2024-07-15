Безглуздо, смішно та абсолютно божевільно: на Netflix вийшов яскравий серіал "Вибухові кошенята"

Компанія Netflix випустила анімаційний серіал "Вибухові кошенята", створена на основі однойменної гри. Кумедна і яскрава стрічка отримує неоднозначні відгуки від критиків та глядачів.

Серіал з'явився на Netflix 12 липня, пише Кіно 24. Перший сезон складається з 9 епізодів.

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Кіно розповідає про конфлікт між Богом і Дияволом, що набуває небачених масштабів. Вони настільки не можуть впоратись зі своєю роботою, що їх обох відправляють на землю у тілах котиків.

Вони потрапляють у нещасливу сім'ю Хіггінсів. Котик-Бог намагається захистити й примирити їх, адже в нього залишилися певні надможливості. Він намагається адаптуватись до нового способу життя і перебороти своє захоплення голубами і лазерними указками. Крім того, йому доводиться боротися з котиком-Демоном.

"Вибухові кошенята": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики

IMDb – 6.9/10Rotten Tomatoes – 67/100Metacritic – 54/100

Реакції глядачів та кіноекспертів дуже різні. Кіноекспертка The Guardian, дала серіалу одну зірку з п'яти і назвала його "недбало зробленим, дратівливим і несмішним". Вона розкритикувала невдалий гумор, сюжетну лінію і саму гру, яка, на думку рецензентки, така сама жахлива, як і серіал. На думку експертки, недостатньо просто взяти бренд, додати рухи та кілька слів, варто подумати й над інтелектуальною частиною.

У Los Angeles Times пишуть, що цей мультсеріал доводить: будь-що може стати об'єктом інтелектуальної власності. "Вибухові кошенята" дуже банальні, але за ними все ж цікаво спостерігати.

У The Hollywood Reporter кажуть, що сюжет серіалу напрочуд дивакуватий. Та якщо хтось шукає легкого гумору, є стрічки й гірші за цю.

У глядачів на Rotten Tomatoes думки теж розходяться. Ось кілька коментарів: