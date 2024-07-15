Безглуздо, смішно та абсолютно божевільно: на Netflix вийшов яскравий серіал "Вибухові кошенята"
Компанія Netflix випустила анімаційний серіал "Вибухові кошенята", створена на основі однойменної гри. Кумедна і яскрава стрічка отримує неоднозначні відгуки від критиків та глядачів.
Серіал з'явився на Netflix 12 липня, пише Кіно 24. Перший сезон складається з 9 епізодів.
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Кіно розповідає про конфлікт між Богом і Дияволом, що набуває небачених масштабів. Вони настільки не можуть впоратись зі своєю роботою, що їх обох відправляють на землю у тілах котиків.
Вони потрапляють у нещасливу сім'ю Хіггінсів. Котик-Бог намагається захистити й примирити їх, адже в нього залишилися певні надможливості. Він намагається адаптуватись до нового способу життя і перебороти своє захоплення голубами і лазерними указками. Крім того, йому доводиться боротися з котиком-Демоном.
"Вибухові кошенята": дивіться трейлер онлайн
Що кажуть критикиIMDb – 6.9/10
Rotten Tomatoes – 67/100
Metacritic – 54/100
Реакції глядачів та кіноекспертів дуже різні. Кіноекспертка The Guardian, дала серіалу одну зірку з п'яти і назвала його "недбало зробленим, дратівливим і несмішним". Вона розкритикувала невдалий гумор, сюжетну лінію і саму гру, яка, на думку рецензентки, така сама жахлива, як і серіал. На думку експертки, недостатньо просто взяти бренд, додати рухи та кілька слів, варто подумати й над інтелектуальною частиною.
У Los Angeles Times пишуть, що цей мультсеріал доводить: будь-що може стати об'єктом інтелектуальної власності. "Вибухові кошенята" дуже банальні, але за ними все ж цікаво спостерігати.
У The Hollywood Reporter кажуть, що сюжет серіалу напрочуд дивакуватий. Та якщо хтось шукає легкого гумору, є стрічки й гірші за цю.
У глядачів на Rotten Tomatoes думки теж розходяться. Ось кілька коментарів:
- "Він зроблений недбало, дратівливо і несмішно. У ньому повно жартів, які не працюють, тому що, очевидно, ніхто не знав і не переймався тим, що робив";
- "Замість легкої, безтурботної адаптації, схожої на карткову гру, у "Вибухових кошенятах" відчувається, що ви самі вивчаєте правила. Ви можете заприсягтися, що вам цікаво, але нічого не відбувається, щоб втримати вас на гачку";
- "Вибухові кошенята" – це кумедно нешанобливий анімаційний комедійний серіал, на який ми так довго чекали";
- "Він дурний, безглуздий і абсолютно божевільний – саме таким він і має бути".