Вийшов новий тизер фільму "Дім Ґуччі" з Леді Гагою та Адамом Драйвером

Компанія Silverbird Film Distribution опублікувала новий тизер фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі" з Леді Гагою та Адамом Драйвером у головних ролях.

Стрічка заснована на книзі Сари Гей Форден "Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Сюжет книги розповідає історію про плани Реджіані вбити її колишнього чоловіка Мауріціо. За це зухвале вбивство вона була засуджена у 1998 році.

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Сюжет фільму

Фільм розповість про історію вбивства онука засновника модного Дому Gucci Мауріціо Ґуччі (Адам Драйвер), що сколихнула увесь світ. На постерах ми побачили інших членів сім'ї Ґуччі, яких грають Джаред Лето, Джеремі Айронс та Аль Пачіно. Кожен дивиться в камеру з сильною загрозою, що характеризує похмурий характер історії Дому Gucci.

У "Домі Ґуччі" взяли участь такі зірки Голлівуду, як:

Адам Драйвер ("Аннет"),

Леді Ґаґа ("Народження зірки"),

Аль Пачіно ("Хрещений батько"),

Джеремі Айронс ("Міцний горішок 3"),

Сальма Гаєк ("Тілоохоронець для дружини кіллера"),

Джек Г'юстон ("Бен-Гур"),

Камілла Коттен ("Стілвотер").

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