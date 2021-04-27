Страхітливе перетворення жителів у серіалі "Дев'ять незнайомців": вийшов тизер з Ніколь Кідман

Hulu презентував перший тизер міні-серіалу "Дев'ять незнайомців". Його знімають за мотивами однойменної книги письменниці Ліани Моріарті. Прем'єра екранізації відбудеться незабаром, у 2021 році.

Стрімінговий сервіс Hulu оголосив, що Ніколь Кідман виступить не тільки як акторка, але і як продюсерка екранізації однойменного бестселера Ліани Моріарті 2018 року. Це знову містична і загадкова історія, як і "Велика маленька брехня", де акторка також зіграла одну з головних ролей.

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Сюжет серіалу "Дев'ять незнайомців"

"Дев'ять незнайомців" ("Nine Perfect Strangers") – розповідь про групу зовсім різних міщан. Вони приїжджають на 10 днів на курорт у готель, що має назву Tranquillum House. НІколь Кідман зіграє директорку курорту, яка працює з людьми, наводячи їх на "дорогу просвітлення". Проте незнайомні абсолютно не мають ні найменшого уявлення про те, що їх очікує в майбутньому.

Як повідомляє Vogue, драма, скандали, таємниці і Ніколь Кідман – схоже, що шоу може перерости у таку ж "Велику маленьку брехню". Крім того, над Nine Perfect Strangers також працюватиме команда "Великої маленької брехні", зокрема, як ми вже згадували, продюсерська компанія Ніколь Кідман (Blossom Films), продюсер Бруна Папандреа і сценарист Девіда Е. Келлі. Складно перевершити мальовничі скелі каліфорнійського Монтерея, але є припущення, що шикарний спа-центр з кімнатами для медитації матиме не менш ефектний вигляд.

Яскравий акторський склад "Дев'яти незнайомців":

Ніколь Кідман;

Мелісса Мак-Карті;

Люк Еванс;

Мелвін Грегг;

Самара Вівінг;

Майкл Шеннон;

Ешер Кедді;

Ґрейс Ван Паттен;

Менні Хасінто;

Тіффані Бун;

Реджина Голл;

Боббі Каннавале.

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Перший сезон серіалу матиме 8 серій.

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