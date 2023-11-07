"Девід Голмс: Хлопчик, що вижив": вийшов трейлер фільму про дублера "Гаррі Поттера"

Деніел Редкліф зняв фільм про свого дублера, Девіда Голмса, якого паралізувало після нещасного випадку на знімальному майданчику фільму "Гаррі Поттер". А тепер вийшов трейлер довгоочікуваного документального фільму "Девід Холмс: Хлопчик, що вижив".

Стрічку вже очікують не лише фанати культового "Гаррі Поттера", а і його творці, які знають цю історію з перших вуст. Дивіться трейлер стрічки та читайте матеріал 24 Каналу про фільм Девіда Редкліффа.

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Компанія HBO випустила трейлер документального фільму

Продюсером стрічки став сам Деніел Редкліфф. Девід Голмс, про якого буде фільм, був дублером Редкліффа у "Гаррі Поттері" та виконував складні трюки на знімальному майданчику замість нього. У цій документальній кінокартині використовуватимуть особисті кадри Девіда, зняті за останні 10 років, матеріали, що розкриваються з-за лаштунків зйомок фільмів про Гаррі Поттера, а також покажуть сцени його сучасного життя. Крім того, фільм включатиме інтерв'ю з Деніелом Редкліффом, його друзями, родиною та колегами.

"Девід Голмс: Хлопчик, що вижив": дивіться онлайн трейлер фільму

Кар'єру Девіда обірвав трагічний випадок

Голмса паралізувало після нещасного випадку на зніманнях фільму. Девід дивом залишився живим. Ситуація сталася під час зйомок частини "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1". Вибух призвів до серйозної травми актора, який зламав шийну частину хребта, це призвело до паралічу нижньої половини його тіла.