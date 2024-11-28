Гострий фільм про ницого диктатора: вийшов трейлер політичного трилера "Смерть Путіна"

Прем'єра польського фільму "Смерть Путіна" відбулася в Каннах у 2024 році. Сьогодні, 28 листопада, вийшов перший трейлер політичної сатиричної стрічки, яка викликала та ще встигне спровокувати безліч обговорень.

Режисером фільму став польський "король бокс-офісів" Патрік Веґа, який обіцяє розкрити всі темні сторони життя російського диктатора, пише 24 Канал.

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Стрічка розповість про маловідомі, реальні та приховані факти з життя Путіна та покаже риси, які він невдало намагається приховати – слабкість та ницість. Фільм хоче показати, що стоїть за десятками воєн, терористичних актів, ким є диктатор поза очима публіки та яка смерть його чекає.

Подорож глибинами свідомості Владіміра Путіна, що відкриває глядачеві параноїдальні думки та вразливі точки російського диктатора. Кому та за скільки Путін продав останні крихти людяності в обмін на необмежену владу?

– пише у синопсисі до фільму.

"Смерть Путіна": дивіться тизер-трейлер до фільму онлайн

Вихід фільму у прокат в Україні відбудеться 16 січня 2025 року.

Деталі про створення фільму

Стрічка "Смерть Путіна" створена із застосуванням технології deepfake, щоб додати кожній сцені максимальної реалістичності.

У виробництві брали участь США, Польща та Мальта.

Знімання стрічки проходили у Польщі. Україні, Ізраїлі, Йорданії, Алеппо й навіть у Росії. Кінематографісти працювали з дронами під час повномасштабного вторгнення, щоб відзняти потрібні сцени з України.