З Ембер Герд у головній ролі: у мережі з'явився перший трейлер фільму "У вогні"

Студія Saban Films показала перший трейлер фільму "У вогні" з американською актрисою Ембер Герд у головній ролі. Вона зіграла виконала роль 38-річної психіатрині.

Героїня Ембер Герд прибуває на ферму в Колумбії, щоб допомогти дитині, яку обвинувачують у тому, що вона – диявол. Крім неї, у фільмі грають актори Едуардо Нор'єга, Лоренцо Макговерн Дзаїні, Софі Кеннел та інші.

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Вийшов трейлер фільму з Ембер Герд

Події фільму відбуваються у 1890-х роках. Грейс Бернем із Нью-Йорка розпочинає лікування дитини, але влаштовує конфлікт між наукою і релігією з місцевим священиком, який вважає дитину винуватцем у всіх нещастях села.

Цей фільм являє собою роздуми про майже надприродну силу кохання, розказану вольовою і незалежною жінкою на рубежі 20-го століття. Для мене велика честь бути частиною цієї улюбленої праці й бути лідером у баченні Конора Алліна. Мені пощастило, що мене оточує такий приголомшливий акторський склад. Вони такі ж віддані своїй справі й чарівні, як і персонажі, яких вони грають,

– зауважила Ембер Герд.

"У вогні": дивіться трейлер онлайн

Прем'єра трилера режисера Конора Алліна запланована на 13 жовтня 2023 року.