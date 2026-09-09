Жебрацька професія, – відомий український актор відверто розповів про реальні заробітки

Глядачам часто здається, що життя акторів сповнене виключно розкоші та голлівудського блиску. Однак українські реалії кіноіндустрії виглядають по-іншому.

Відомий актор театру та кіно Володимир Гладкий в інтерв'ю для OBOZ.UA розвіяв популярні міфи про великі статки артистів і розсекретив розмір своєї щомісячної зарплати в одеському театрі.

Скільки заробляються українські актори

За словами актора, уявлення людей про безтурботне багатство зірок екрана нерідко призводить до кумедних ситуацій у повсякденні. Якось звичайна покупчиня в супермаркеті щиро здивувалася, побачивши його біля полиць із продуктами. Артист наголошує, що українські реалії суттєво відрізняються від голлівудських, а прибутки бувають дуже мінливими.

Професія насправді досить нестабільна. Я іноді жартую, що це жебрацька професія,

– зізнався Володимир Гладкий.

Артист зазначив, що кінобізнес має виражений сезонний характер і заробітки тут не бувають гарантованими. Зокрема, можна добре заробити під час насиченого знімального літа, а вже взимку, коли проєктів стає суттєво менше, залишитися практично без грошей.

Якщо людина не має фінансової подушки чи не навчилася грамотно розпоряджатися коштами, то цілком реально опинитися в ситуації, коли в кишені залишається лише п'ятсот гривень. Знімання забезпечують гідний дохід лише за умови безперервної зайнятості, але ніхто з митців не має впевненості у завтрашньому дні й не знає, коли саме надійде наступна пропозиція.

Певною опорою та джерелом творчої наснаги для артиста залишається театральна сцена. Володимир Гладкий працює в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька, проте й там фінансові умови доволі скромні.

За його словами, місячна ставка на посаді складає всього 15 тисяч гривень. Водночас актор підкреслив, що тримається за театр зовсім не заради заробітку, а передусім через щиру любов до живого мистецтва та глибокий інтерес до процесу.

До речі, зірка "Коли ти вийдеш заміж" Павло Текучев також зізнався, що українські актори не заробляють шалених гонорарів.