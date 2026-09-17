Що дивиться Володимир Зеленський: президент назвав улюблені голлівудські кінофільми

Президент розповів журналісту CBS, що дивиться американські фільми мовою оригіналу й найчастіше обирає добре знайому класику.

В інтерв’ю CBS, президент розповів, що в нього дуже щільний графік і часу на кіно небагато, тому легше увімкнути стрічку, сюжет якої вже знаєш. Тоді й нові англійські слова можна зрозуміти з контексту, і не доводиться витрачати половину вечора на вибір між сотнею прем'єр.

Що дивиться Зеленський

Серед фаворитів президент назвав Роберта Де Ніро та Аль Пачіно. А серед фільмів окремо виділив культову трилогію "Хрещений батько".

До речі, любов Зеленського до цієї кримінальної саги – не новина 2026 року. Ще у попередніх інтерв'ю він називав "Хрещеного батька" одним зі своїх улюблених фільмів поряд із "Людиною дощу" та "Одного разу в Америцім.

Ще одна стрічка у його списку – "Таємнича річка" Клінта Іствуда, де зіграв Шон Пенн.

"Оскар" Шона Пенна досі в Україні

До речі, під час розмови Зеленський показав журналісту статуетку "Оскар", яку Шон Пенн залишив в Україні у 2022 році. Актор тоді передав одну зі своїх нагород президентові як символ підтримки й попросив повернути її після перемоги України.

Пенн отримував "Оскар" за головну роль у "Таємничій річці", а також за "Хірві Мілк". Водночас публічні джерела не встановлювали напевно, яку саме з цих двох статуеток він залишив Зеленському.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нещодавно нагородив Шона Пенна державною нагорою.



