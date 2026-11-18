Кажуть, у кожній людині є щось хороше. Але герої цих фільмів, здається, вирішили не витрачати час на пошуки. Вони брехливі, егоїстичні, жорстокі й настільки впевнені у власній винятковості, що навіть совість у них давно звільнилася за власним бажанням. І все ж спостерігати за цими персонажами – суцільне задоволення.

24 Канал зібрали цікаві фільми на вечір. Тут будуть аферисти, маніпулятори, одержимі кар'єристи та багатії, яким гроші остаточно замінили здоровий глузд. Іноді ці персонажі викликають огиду, іноді – сміх, але байдужими не залишають.

"Вовк з Волл-стріт", 2013

Жанр: кримінальна комедія, біографічна драма

IMDb: 8,2

Амбітний брокер Джордан Белфорт стрімко будує фінансову імперію, заробляючи мільйони на сумнівних оборудках. Гроші, наркотики, розкішні вечірки та нескінченні афери стають його повсякденним життям. І поки клієнти втрачають заощадження, Джордан вирішує, яку яхту придбати наступною.

Чому варто подивитися: заради блискучої гри Леонардо Ді Капріо, шаленого темпу та фірмового гумору Мартіна Скорсезе. Це три години абсолютного безумства, протягом яких ловиш себе на незручній думці: герой жахливий, але який же він харизматичний.



"Вовк з Волл-стріт": дивитись трейлер

"Стрінгер", 2014

Жанр: кримінальний трилер, психологічна драма

IMDb: 7,8



Безробітний Лу Блум випадково відкриває для себе прибутковий бізнес – знімати аварії, злочини та людські трагедії, щоб продавати відео телевізійним каналам. Чим страшніші кадри, тим більший гонорар. І невдовзі Лу починає розуміти, що просто чекати на катастрофу – надто повільний шлях до успіху.

Чому варто подивитися: Джейк Джилленгол створив одного з наймоторошніших кіноперсонажів, який навіть не підозрює, що з ним щось не так. Лу не потрібні ні зброя, ні погрози – достатньо камери, холодної усмішки та повної відсутності емпатії. Особливо моторошно, що його амбіції виглядають підозріло знайомими.



"Стрінгер": дивитись трейлер

"Аферистка", 2020

Жанр: кримінальний трилер, чорна комедія

IMDb: 6,4

Марла Грейсон заробляє на життя тим, що через суд отримує опікунство над літніми людьми, а потім прибирає до рук їхнє майно. Усе виглядає цілком законно – принаймні на папері. Але одного дня вона обирає жертву, з якою краще було не зв'язуватися.

Чому варто подивитися: заради Розамунд Пайк, яка грає жінку з ідеальною зачіскою, бездоганними костюмами та повною відсутністю совісті. Її Марла настільки огидна, що часом хочеться вимкнути фільм. Але цікавість до того, як далеко вона зайде, перемагає.



"Аферистка": дивитись трейлер

"Меню", 2022

Жанр: чорна комедія, трилер, жахи

IMDb: 7,1

Група заможних гостей прибуває на приватний острів, щоб повечеряти в елітному ресторані знаменитого шеф-кухаря Джуліана Словіка. На них чекає ексклюзивне меню, вишукані страви та атмосфера абсолютної розкоші. Щоправда, незабаром стає зрозуміло, що кухар підготував дещо більше, ніж просто вечерю.

Чому варто подивитися: заради Рейфа Файнза, який перетворює звичайну вечерю на психологічне катування, та їдкої сатири на багатіїв, снобізм і культ елітарності. Після перегляду звичайний бургер здаватиметься найкращим гастрономічним рішенням у житті.



"Меню": дивитись трейлер

"Солтберн", 2023

Жанр: психологічний трилер, чорна комедія, драма

IMDb: 7,0

Сором'язливий студент Оксфорда Олівер Квік знайомиться із заможним і харизматичним Феліксом Кеттоном. Новий друг запрошує його провести літо в розкішному родинному маєтку Солтберн. Там Олівер потрапляє у світ аристократичних вечірок, дивакуватих родичів і небезпечних секретів.

Чому варто подивитися: заради Баррі Кіогана, Джейкоба Елорді та атмосфери розкоші, за якою приховується щось дуже нездорове. Це кіно про заздрість, одержимість і людей, які звикли отримувати бажане. Деякі сцени захочеться розбачити, але забути їх навряд чи вдасться.

"Солтберн": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку фільмів від яких важко відірватись.