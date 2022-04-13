"Вони всі сцикуни, бояться": Наталка Денисенко про російських колег, які мовчать про війну

Українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко розповіла про російських колег, які вирішили мовчати про війну Росії проти України. Вона вважає, що тим артистам-мовчунам слід заборонити виступати в нашій країні.

Денисенко зізналася, що чимало разів намагалася достукатися до росіян, однак отримувала або слова підтримки або її одразу ж блоковували. Про це акторка розповіла в інтерв’ю "ЖВЛ".

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Наталка Денисенко про російських колег, які мовчать про війну

Акторка розповіла, що писала в телеграм деяким акторкам, з якими вона знімалася, але не отримала відповіді.

Вони всі сцикуни, бояться. Я навіть писала в телеграм-канал деяким дівчатам-акторкам, з якими я знімалася. Мовляв, вам не соромно мовчати? Ти заробляла тут гроші, приїжджала та говорила, як ти любиш Київ. Не було жодної відповіді, просто ігнор чи блокування мене у цьому телеграм-каналі. Цим усе сказано,

– розповіла Денисенко.

Як повідомила зірка, вона все життя ненавидітиме усіх росіян і навчить ненавидіти своїх дітей. "Тому що це не є нація. Це просто... я навіть не знаю, як назвати такий народ. У мене немає слів, крім нецензурної лексики", – уточнила вона.

Яке може бути виправдання зірок? Яке? Якщо у нас вмирають маленькі діти, яким по 18 місяців. Вони кажуть, що вони не винні? Винні. Я сподіваюся, що таким людям буде повністю закрито дорогу (в Україну, – Кіно 24),

– сказала Денисенко.

Крім цього, Наталка Денисенко відстежуватиме усіх акторів, які з нею зніматимуться: "Я ніколи не допущу і не зніматимуся в проєктах, у яких є росіяни".

Акторці навіть не лежить серце до російських колег, які засудили війну, адже такі речі вона вважає цілком логічними.

"Юрій Дудь, який намагається донести всю правду чи репер Face, який засуджує свою владу. Це логічно, що так має бути. Ось, якщо є сатана, а я віруюча і бачу, що сатана вбиває людей. То логічно, що я йому протистоятиму. Нема виправдань нікому. Люди та діти помирають", – зауважила українська зірка.

Наталка Денисенко розповіла про російських артистів: дивіться відео