Вперше в кар'єрі: Сильвестр Сталлоне зіграє головну роль у серіалі

Відомий американський актор Сильвестр Сталлоне відомий своїми ролями у різноманітних фільмах. Водночас досі він ні разу не знімався у жодному з серіалів, але невдовзі це зміниться. Стало відомо, що зараз актор на порозі підписання контракту для участі у гангстерському шоу "Канзас-сіті" від стрімінгу Paramount+.

Що відомо про серіал "Канзас-сіті"

Продюсером проєкту виступить автор драми "Йеллоустоун" Тейлор Шерідан. Дія серіалу розвиватиметься у наш час. У центрі уваги нью-йоркський гангстер італійського походження Селл, якого і повинен зіграти Сталлоне.

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Головний герой вимушено переїжджає до Канзас-Сіті, що у штаті Міссурі, і вирішує не гаяти часу та сформувати нову банду. Селл береться за реорганізацію місцевої мафії. Шоу розповість про сходження гангстера до вершин влади.

Коли саме воно має з'явитися на Paramount+, поки що невідомо.

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До речі, нещодавно Marvel розпочала зйомки третіх "Вартових галактики", фінальної частини трилогії Джеймса Ганна. Режисер сказав, що у новому фільмі повернуться усі головні персонажі. Зокрема Сильвестр Сталлоне до своєї ролі Стакара Огорда.

Крім того, не так давно Сталлоне та Джейсон Стейтем позували у невимушених образах на нових фото із залаштунків "Нестимних 4". Про початок зйомок стрічки Сильвестр Сталлоне розповів на початку жовтня 2021 року.