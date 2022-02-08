Вперше за 15 років: актора Вілла Сміта номінували на Оскар-2022

Академія кінематографічних мистецтв і наук вперше за 15 років номінувала Вілла Сміта на премію Оскар у категорії "Найкращий актор". У 2021 році він зіграв головну роль у фільмі "Король Річард: Виховуючи чемпіонок".

Як повідомляє 24 канал, востаннє Вілл Сміт був номінований на Оскар у 2077 році за роль у драмі "У гонитві за щастям". А ще раніше – у 2002 році за головну роль у стрічці "Алі". Про фільм, який може принести золоту нагороду Віллу Сміту у 2022 році, читайте нижче.

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Що відомо про картину "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

Фільм "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" про наполегливого та амбіційного тренера та батька зняв режисер Рейнальдо Маркус Грін за сценарієм Зака Бейліна. Для сценариста Бейліна ця стрічка є першою, а у Гріна – другий проєкт для широкого екрана.

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За сюжетом Річард Вільямс працює тренером із тенісу. Серена (Демі Сінглетон) та Венера (Санійя Сідні) Вільямс на сьогодні відомі як найуспішніші тенісистки світу. Сестри на двох вибороли 4 олімпійські золоті медалі та 30 нагород Турнірів Великого шлему.

Вілл Сміт в ролі Річарда Вільямса чудово знає, як виховувати своїх доньок. Привівши вперше їх на тренування у 4 з половиною роки, поставив собі ціль – навчити Вінус та Серену захищатися від вулиці Комптона і виховати чемпіонок.

Такі фільми наповнюють шаленою мотивацією, адже самі розповідають про силу сім’ї, наполегливість та непохитну віру, що допомагають досягнути кращого, змінювати себе і світ.

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Окрім Віллі Сміта, у номінацію "Найкращий актор" потрапили такі зірки:

Хавьер Бардем ("Бути Рікардо");

Бенедикт Камбербетч ("У руках пса");

Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!");

Дензел Вашингтон "Макбет".