"Буду їздити нормальною Європою": Олексія Паніна оголосили у розшук в Росії

Російського актора Олексія Паніна, який публічно засуджує політику Кремля, оголосили у розшук у Росії. Його хочуть заарештувати за антивоєнну позицію.

Відомо, що раніше проти нього було порушено кримінальну справу щодо виправдання тероризму. Після вибуху на Кримському мосту він радісно відреагував на цю подію в соціальних мережах.

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Олексія Паніна оголосили у розшук в Росії

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук Олексія Паніна. "Продовжуватиму щасливо жити в Європі", – прокоментував актор цю новину російському виданню Limon – Postimees.

На мене посипалися повідомлення з усієї земної кулі, що мене оголосили в розшук. Спочатку було несподіванкою те, що на мене кримінальну справу завели, але це я пережив, переварив, але те, що я в розшуку, ще переварюю,

– відверто зазначив Олексій Панін.

"Як до цього можна ставитися? Вони щодня вигадують нові статті – на рівному місці прив’язують їх до людей, які нічого не вчинили. Мабуть, раніше була рознарядка щодо дискредитації російської армії, а тепер вийшла розрядка щодо виправдання тероризму", – сказав Панін.

За словами Паніна, його оголосили у федеральний розшук, і як йому сказали, "Інтерпол не співпрацює після початку війни з Росією, тому їздитиму нормальною Європою. Я все одно не ризикну їхати до якогось Казахстану, навіть до Туреччини і Єгипту, але мені туди й не треба".

"Все це вигадано, все це притягнуте за вуха. Звісно, ніхто ніякого тероризму не виправдовував, а фраза, яка була сказана про Кримський міст – я справді порадувався, що Путіну не все сходить з рук, адже за два дні до вибуху мосту російською армією було завдано удару по житлових будинках в Україні, де загинули люди, цілі сім'ї", – зазначив актор.

Олексій Панін наголосив, що давно попросив вибачення перед українцями за 2014 рік, коли "був наївним лохом, який вірив у пропаганду". "Мені соромно, що я певної миті вірив Соловйову. Мені соромно, що я у 2014 році сказав "Крим наш", але я сказав це не тому, що підтримував Путіна, а тому, що знав, що багато моїх друзів-кримчан хотіли до Росії. Мені соромно за це і я давно вибачився. З першого дня війни я чітко позначив свою позицію", – підсумував Панін.

Олексія Паніна оголосили в розшук / Фото з інстаграму актора