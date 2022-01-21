Всесвіт "Гри в кальмара" тільки починається, – Netflix

На стрімінговому сервісі Netflix може з'явитися цілий всесвіт за мотивами серіалу "Гра в кальмара". Крім цього, виконавчий директор Netflix Тед Сарандос офіційно підтвердив початок виробництва другого сезону гучного кривавого шоу.

"Гра в кальмара" – це 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, який підкорив весь світ восени 2021 року. Його подивилися понад 140 мільйонів користувачів у всьому світі. А це 66 % від загальної кількості акаунтів стрімінгу. Згодом Netflix оголосив, що серіал став найпопулярнішим проєктом за всю історію сервісу.

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"Гра в кальмара": найцікавіші факти

Згідно з сюжетом, у серіалі розповідають про групу людей, які переживають фінансову скруту. Вони погоджуються взяти участь в іграх на виживання. Серіал вражає карколомністю подій, проте спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства. Сценарист і режисер Гван Дон Хьок 12 років шукав спонсора для стрічки, а за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар". Наразі знімальна команда підтвердила зйомки 2 сезону проєкту.

Серіал "Гра в кальмара" спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства. Думки психологів, батьків та вчителів щодо впливу серіалу на дітей читайте у нашому матеріалі.

Гван Дон Хьок дав інтерв'ю виданню The Times та розповів, що у другому сезоні він бачить головним героєм Фронтмена – відповідального за ігри на виживання. Також режисер хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві. Більше цікавих теорій щодо сюжету другого сезону – читайте на Кіно 24.

"Гра в кальмара" 2021: дивіться трейлер серіалу