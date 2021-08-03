"Всі котики Луїса Вейна" з Бенедиктом Камбербетчем – найяскравіша гала-прем'єра Торонто – 2021

Світова прем'єра нового фільму "Всі котики Луїса Вейна" з Бенедиктом Камбербетчем та Клер Фой у головних ролях відбудеться в рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто, який пройде з 9 по 18 вересня 2021 року. Про що фільм – читайте далі на Kino 24.

Бенедикт Камбербетч, номінант на премію Оскар, уже зіграв в геніальних фільмах – "Доктор Стрендж", "Гра в імітацію", "Шерлок". Сьогодні він перевтілиться на британського художника Луїса Вейна в надзвичайно правдивій історії геніальної людини, натхненного його любов'ю до світу, котикам та не менш ексцентричною дружиною Емілі, роль якої виконала номінантка BAFTA Клер Фой ("Корона", "Дихай", "Перша людина").

Цікаво Netflix показав перший кадр нового сезону "Корони" – актриса "Гаррі Поттера" в ролі Єлизавети ІІ

Хто такий Луїс Вейн

Луїс Вейн – чарівний надихаючий герой, відомий своїми характерними картинами котиків. Його роботами надихаються усі, вони хвилюють серця та уми всього світу. Персонаж має відважний та сильних характер, заразливий дух. Його життя сповнене пригод, сімейних негараздів і великого кохання.

Акторський склад фільму

Крім Бенедикта Камбербетча та Клер Фой у новому фільмі "Всі котики Луїса Вейна" також знялися такі світові зірки:

Андреа Райзборо ("Бердмен", "Смерть Сталіна", "МИ. Віримо в кохання");

Стейсі Мартін ("Перший месник", "Атомна блондинка", "Шерлок");

Тобі Джонс ("Вокс Люкс", "Всі гроші світу", "Німфоманка").



Бенедикт Камбербетч, Клер Фой та котик / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Творці картини фільму "Всі котики Луїса Вейна"

Режисером виступив Вілл Шарп, який зняв картини "Дірк Джентрі", "Шерлок", "Флауерси". Сценарій написали Вілл Шарп та Саймон Стівенсон – ті, що творили історію "Пригоди Паддінгтона 2".

Коли вийде фільм з Бенедиктом Камбербетчом

Більше подробиць про фільм, а також дату української прем'єри пресслужба фільму "Вольга Україна" повідомить згодом.