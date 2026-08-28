Пайпер із "Всі жінки відьми" раптово пішла з кіно: Голлі Марі Комбс не хоче зніматись

Пам’ятаєте Пайпер Галлівелл із "Всі жінки відьми"? Вона варила зілля, заморожувала час, боролася з демонами й паралельно намагалася якось організувати нормальне сімейне життя. Тепер, схоже, Голлівуд нарешті переміг навіть наймогутнішу відьму: Голлі Марі Комбс оголосила, що завершила акторську кар’єру.

Як передає pagesix, акторки каже, що ролі, які почали пропонувати їй після 40 років, стали дедалі менш цікавими. Тож замість того, щоб погоджуватися на чергову незначну роль, Комбс вирішила просто відійти від справ.

"Роботи ставало все менше, а ролі – все нуднішими"

У випуску свого подкасту House of Halliwell Комбс без особливих дипломатичних реверансів пояснила, чому практично перестала зніматися.



Голлі Марі Комбс та Роуз МакГавен / Фото Shutterstock



За її словами, проєкти, які почали з’являтися на горизонті, вже не викликали бажання сказати:

Ого, це справді круто, я маю це зіграти.

Навпаки – з віком вибір ставав дедалі меншим, а ролі, які їй пропонували, здавалися менш цікавими.

Особливо вона відзначила період після 40: за словами акторки, віковий діапазон 40–50 років значно звужує можливості для жінок в індустрії, а разом із ним звужується і список персонажів, які їй пропонують.

Пайпер стала головною героїнею Всі жінки відьми

Комбс почала кар’єру ще дитиною та отримала картку SAG у 14 років. Її раннім великим успіхом стала роль Кімберлі Брок у драмі Частокіл, яка виходила з 1992 до 1996 року. Але справжня популярність прийшла з "Всі жінки відьми".

У серіалі Комбс зіграла Пайпер Галлівелл, одну із трьох сестер-відьом. Шоу стартувало у 1998 році та протрималося в ефірі вісім сезонів – до 2006 року.

Після того як Шеннен Догерті залишила серіал наприкінці третього сезону, Пайпер перетворилася зі "середньої" сестри на старшу. А сама Комбс стала однією з центральних фігур шоу.

Після "Всі жінки відьми" вона знову знайшла молоду аудиторію



Голлі Марі Комбс з дітьми / Інстаграм зірки



Комбс не зникла одразу після фіналу серіалу. У 2010–2017 роках вона регулярно з’являлася в "Гарненькі брехуни", зігравши Еллу Монтгомері.

Повністю двері Голлівуду Комбс не зачиняє. Коли її запитали, чи може вона колись повернутися до акторства, акторка відповіла приблизно в дусі: запитайте її після того, як молодший син закінчить школу.



Тим часом її колега по "Всі жінки відьми" Алісса Мілано нещодавно також привернула увагу відвертою розповіддю про непростий період після народження сина.



