"Встань на захист України": Кріс Рок, якого вдарив Сміт, приєднається до мітингу в соцмережах

Завтра відбудеться мітинг в мережі "Встань на захист України". До нього приєднається Кріс Рок, який отримав ляпас від Вілла Сміта на сцені Оскара-2022, та багато інших знаменитостей.

Десятки артистів і громадських діячів об'єднаються через соціальні мережі, щоб зібрати кошти для біженців, які постраждали від вторгнення Росії в Україну. Крім Кріса Рока, у мітингу візьмуть участь: Еллен Дедженерес, Біллі Портер, Брюс Спрінгстін, Г'ю Джекман та Елтон Джон.

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"Встань на захист України": що відомо про мітинг в соцмережах

Акцію "Встань на захист України" організувала компанія Global Citizen, яка займається міжнародним захистом інтересів, зокрема підтримкою біженців та мобілізацією гуманітарних зусиль, які допоможуть українцям. Після мітингу, у суботу у Варшаві відбудеться захід щодо оголошення внесків, який очолять голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, у нещодавньому відеозверненні Володимир Зеленський закликав громадськість взяти участь у майбутньому мітингу та оголосити саміт.

Я звертаюсь до всіх людей світу із закликом підтримати Україну та українців із закликом Stand Up for Ukraine. Приєднуйтесь. 9 квітня 2022 року до найбільшої у світі онлайн-акції Social Media Rally на підтримку усіх українських тимчасових переселенців, щоб вони не стали біженцями та могли повернутись додому,

– сказав Зеленський.

Він закликав усіх наповнити тишу своєю музикою і зробити це, аби розповісти нашу історію та підтримати Україну у будь-який спосіб, тільки не мовчанням.

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