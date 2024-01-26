Штурмовик такий собі, – зірка "Кіборгів" зізнався, чи готовий піти у ЗСУ

В'ячеслав Довженко – відомий український актор, театральний діяч та викладач, який сьогодні залишається в Україні та знімається у кіно. Він зізнався, чи був готовий до повномасштабної війни в Україні та чи думає вступити до лав ЗСУ.

Дізнайтесь в матеріалі, хто відмовляв В'ячеслава Довженка піти на фронт на початку великої війни. Та чи думає зараз актор про те, щоб взяти до рук зброю.

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В'ячеслав Довженко сказав, чи готовий піти на фронт

Актор зізнався, що морально був готовим до того, що повномасштабна війна почнеться, хоча, каже, не очікував, що саме в цей момент. Довженко визнає, що був розгубленим і не знав, як можна бути корисним, окрім як зі зброєю в руках, тому готовий був вступити у лави ЗСУ одразу.

Утім, написав знайомим бійцям, які відмовили його від цього. Тому актор залишився бути корисним на своєму фронті.

В перші оці хвилини хочеться усе кинути й бігти... куди бігти? Що робити? Де брати зброю? У мене були листування з певними бійцями, які мені написали "не сунься туди", без тебе все порішаємо...я був розгублений,

– каже В'ячеслав Довженко.

Згодом, коли усі трохи заспокоїлись, актор зрозумів, що він наразі може бути корисним в Києві. Однак каже, попри те, що на початку великої війни бійці відмовляли його від того, аби йти на фронт, він ніколи не припиняв думати про те, аби взяти до рук зброю та стати на захист України, тож він до цього готовий навіть зараз, у свої 47 років.

Інтерв'ю В'ячеслава Довженка: дивіться онлайн відео

В'ячеслав Довженко – актор культових українських стрічок

В репертуарі актора В'ячеслава Довженка сотні ролей, як у театрі, так і в кіно. Він завжди готовий приміряти на себе різні образи, проявляючи повну відданість своїй роботі, і через це глядачі просто обожнюють його. За своє напрочуд віддане виконання ролей, актор навіть отримав українську кінопремію "Золота Дзиґа".

Серед стрічок, у яких знявся В'ячеслав Довженко: