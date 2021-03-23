Warner Bros. не зацікавлені в роботі зі Снайдером, а той більше не хоче екранізувати комікси

Режисер Зак Снайдер, який цього тижня презентував розширену версію "Ліги справедливості", зізнався, що поки що не планує знімати фільми за мотивами коміксів DC. Тим паче Warner Bros. не зацікавлена у співпраці з ним.

Як розповів режисер, хоч поки що ще залишилися комікси, які йому подобаються, знову занурюватися у світ супергероїв і порятунок Всесвіту він не хоче.

До теми Галь Гадот показала невдалі дублі "Диво-жінки 1984", чим до сліз розсмішила мережу

Є кілька історій, які мені подобаються. Я завжди хотів попрацювати над коміксом Френка Міллера "Бетмен. Повернення Темного Лицаря" і ще над парочкою. Так, я дуже задоволений фільмом, який ми тільки що закінчили, але я не горю бажанням знімати ще одну картину за коміксами,

– заявив Зак Снайдер.

Він додав, що студія Warner Bros. не проявила зацікавленості в продовженні співпраці з ним. Але він прокоментував, що це нормальне рішення і він його розуміє.

У компанії, до речі, творінням Снайдера задоволені. Але продовження "Ліги справедливості" робити не планують.

Я ціную, що вони (фанати – 24 канал) люблять роботу Зака, і ми дуже вдячні йому за його великий вклад в DC. Ми щасливі, що він зміг втілити в життя своє бачення "Ліги Справедливості", тому що цього не було в плані ще близько року тому. Але з цим завершується його трилогія. Ми дуже раді, що зробили це, але ми також дуже натхнені планами, які у нас вже є для всіх багатовимірних персонажів DC,

– заявив гендиректор WarnerMedia Studios Енн Сарнофф.

Зауважимо, що вартість виробництва "Ліги справедливості" Зака Снайдера" оцінюється в 70 мільйонів доларів без урахування витрат на просування проєкту. Ефективність цих капіталовкладень оцінити важко, оскільки компанія поки що не звітувала про кількість переглядів на HBO Max і вплив фільму на збільшення абонентської бази.

Прем'єра стрічки відбулась 18 березня. Рейтинг фільму на IMDb становить 8.4 і й в цілому картина отримала досить схвальні відгуки від критиків.

"Ліга справедливості Зака Снайдера" сюжет

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів. Також у стрічці з'явиться Дарксайд.

Ця стрічка – повністю перезнята режисерська версія попередньої картини DC з такою ж назвою. У 2016 році Заку Снайдеру довелось покинути крісло режисера на фоні самогубства доньки. Він передав проєкт Джоссу Відону. В результаті стрічка отримала чимало критики, а Зак Снайдер на прохання фанатів взявся переробити "Лігу справедливості" у 2020 році. До цього фільму не увійшло жодного кадру, створеного Відоном.

Кінокартина має "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.

"Ліга справедливості Зака Снайдера": фінальний трейлер

Акторський склад: