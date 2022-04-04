Анджеліна Джолі відвідала дітей-біженців у лікарні Риму

Візит амбасадорки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Джолі відбувся того ж дня, коли УВКБ ООН оголосило, що чотири мільйони українців втекли з країни після вторгнення Росії понад місяць тому.

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У лікарні, яка перебуває у віданні Ватикану, нині лікується 31 українська дитина, деякі з яких отримали поранення на війні, а інші проходять лікування від тяжких захворювань після припинення їхнього медичного обслуговування в Україні.

Я молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та втечі із зон конфлікту. Жахливо бачити, як діти платять ціну – втраченими життями, зіпсованим здоров’ям і травмами,

– сказала акторка.

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Як Анджеліна Джолі підтримує Україну

Джолі активно підтримує Україну у війні з Росією. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка у тій самі лікарні вирішила відвідати Артема Кочергана з Чернівців, у якого минулого року виявили гострий лімфобластний лейкоз.

Крім цього, раніше у мережі вона поділилася інтерактивною обкладинкою журналу Time, на якій зображена українська 5-річна дівчинка, яка була змушена залишити рідну домівку, щоб вижити.

На своїй сторінці в інстаграмі вона публікувала фото постраждалих дітей та сімей, розповідала своїм підписникам про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі.

Також акторка показувала відео з бомбосховищ та надалі просить підтримати українців, що постраждали від російської агресії в Україні.