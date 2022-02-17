Я не зняв кіно про хороших бандитів, – Олег Сенцов відверто про головного героя "Носорога"

Другий повнометражний фільм Олега Сенцова виходить у кінопрокат з 17 лютого 2022 року. Редакція Кіно 24 дізналась, як режисер шукав натхнення на створення кримінальної драми про лихі 90-ті.

Як розповів Олег Сенцов 24 каналу, головний герой стрічки – Вова "Носоріг" – це не тільки збірний образ кримінальної епохи 90-х, але також і конкретний персонаж.

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Режисер заявив, що у героя однойменної драми є прототип. За словами Олега, це його старий товариш, якому довелось пройти схожий важкий життєвий шлях. Тож після відвертої розмови з ним у Сенцова з'явився його головний герой – антигерой.

Я не зняв кіно про хороших бандитів. Але люди ніколи не вважають себе поганими, навіть, якщо вони чинять погані речі. І ось це стало мені цікаво. Що вони думають, як вони з цим живуть, як вони себе виправдовують або навпаки, як звинувачують себе. Це дуже цікаво,

– розповів режисер.

"У нас в кіно зазвичай є хороший герой і негативний, і вони більш штамповані. Але світ влаштований зовсім інакше", – підкреслив Олег.



Олег Сенцов на преспоказі фільму "Носоріг", 7.02.2022 / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук

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Також Сенцов розповів, що йому не було цікаво знімати кримінальну драму тільки з перестрілками і танцями на столах в сауні, – з клішованою атмосферою 90-тих. Він переконаний, що це просто антураж, а повинна бути думка, меседж, саме тому і намагався знімати стрічку максимально реалістично та вдумливо.

Детальніше про кримінальну драму Олега Сенцова читайте у матеріалі Кіно 24.

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