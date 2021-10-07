"Я, "Побєда" і Берлін": презентували офіційний тизер-трейлер фільму за книгою Скрябіна

Офіційний тизер-трейлер стрічки, знятої за мотивами однойменної книги культового українського музиканта Кузьми Скрябіна, презентували 7 жовтня 2021 року. Прем’єру комедійного роуд-муві попередньо заплановано на весну 2022 року.

Творці стрічки мають на меті не лише занурити глядачів в атмосферу років, коли відбулося становлення улюбленця мільйонів українців, а й вкотре наголосити на актуальності та значущості творчості музиканта. Так, одним із сюрпризів, який має на меті об’єднати прихильників творчості Кузьми – використання у фільмі цілої низки каверів його найвідоміших треків від зіркових артистів, що є безпрецедентним явищем для вітчизняної кіноіндустрії. Про це Кіно 24 повідомили пресслужба фільму.

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Глядачі побачать багато трендових атрибутів тих самих відривних 1990-х – суцільний денім, різноколірні бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, стильові окуляри та червоні колготки.

Про що розповідає фільм

"Я, "Побєда" і Берлін" – історія звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

"Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться трейлер

"Цей проєкт для Star Media особливий – у нього вкладено багато душі й любові, крім виробничих ресурсів. Для нас особливо важливо те, що це об’єднання сил і творців проєкту, і підтримки держави в особі Держкіно, і представників великого соціально-відповідального українського бізнесу, зокрема інноваційної компанії Golden Tile Ceramic Group", – Ольга Пантелеймонова, генеральний директор Star Media.



Іван Бліндар у ролі Кузьми / Фото пресслужби фільму

"Ми щасливі працювати з неймовірним фільмом "Я, "Побєда" і Берлін", який розказує історію відомого українського артиста. Над випуском стрічки ми спільно працюємо з чудовими партнерами, тому впевнені, що фільм матиме широкий національний прокат, і його зможуть подивитись глядачі в усіх містах України", – Робін Ґрбіч, акціонер компанії "Кіноманія".



Іван Бліндар у ролі Кузьми та Марія Стопник у ролі Барбари / Фото пресслужби фільму

Лідери української медіаіндустрії й бізнесу об’єднали зусилля, щоб надати можливість широкому колу глядачів побачити якісне кіно. Заплановано масштабну промо кампанію, яка гримітиме в усіх куточках України й має на меті привести у кінотеатри тисячі українців.

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"Ми прагнемо, аби дійсно важливі та по-справжньому щирі історії могли достукатися до сердець мільйонів українців. Саме тому команда стрічки працює над дивовижною промо кампанією "Я, "Побєда" і Берлін" з вірою про те, що вона зазвучить так само гучно та яскраво, як і творчий доробок культового Андрія Кузьменка", – Надія Коротушка, керівниця компанії FILM.UA Distribution.

Фірмовий гумор, яскрава атмосфера 90-х та шалені пригоди чекатимуть глядачів у кінотеатрах!