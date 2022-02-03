"Я все ще шокований": Кіліан Мерфі здивувався, коли отримав головну роль у фільмі Нолана

Ірландський актор Кіліан Мерфі в приємному шоці від того, що йому доведеться зіграти головну роль у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Це не перший проєкт режисера з актором, раніше вони працювали над фільмами: "Темний лицар", "Початок" та "Дюнкерк". Однак, Мерфі вперше під керівництвом Нолана виконає головну роль.

За свою кар’єру Кілліан Мерфі зіграв в одних з найзнаковіших фільмах 21 століття. Зі своєю яскравою зовнішністю і безперечним талантом, актор завжди перевтілюється в героя бездоганно. А ось яким образом здивує Мерфі у фільмі "Оппенгеймер" – дізнаємося 21 липня 2023 року.

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Це перший раз, коли він (Нолан, – Кіно 24) взяв мене на головну роль, і я все ще шокований, але при цьому в захваті. Це велика роль та багато роботи попереду. Але, на мою думку, якщо ви працюєте з одним з найбільших режисерів, які нині живуть, то ви в надійних руках,

– поділився Мерфі.

Про що розповість стрічка "Оппенгеймер"

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Майбутній американський біографічний фільм режисера Крістофера Нолана покаже історію творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера. Стрічка заснований на реальних подіях, за основу стрічки взяли книгу Кая Берда та Мартіна Шервіна "Американський Прометей".

Про те, що Кілліан Мерфі зіграє головну роль у фільмі Нолана, стало відомо у жовтні минулого року. Окрім Мерфі, у картині просто фантастичний зірковий склад:

Емілі Блант ("Тихе місце 2", "Круїз по джунглях");

Роберт Дауні-молодший ("Залізна людина", "Дулітл", "Месники", "Людина-павук: Повернення додому");

Флоренс П'ю ("Чорна вдова", "Маленькі жінки");

Метт Деймон ("Тор: Кохання та грім", "Остання дуель");

Рамі Малек ("Богемська рапсодія", "007: Не час помирати").

Зйомки заплановані на березень 2022 року.



Фан-арти до фільму / Фото з Кіноріуму