Я взагалі не соромлюся, що я росіянка, – Тетяна Лазарєва, яка засудила війну в Україні

Російська телеведуча неодноразово висловлювала підтримку Україні. Однак, днями вона зазначила, що любить Росію та не соромиться бути росіянкою.

17 лютого російська телеведуча Тетяна Лазарєва приїхала до Києва, адже хотіла стати суддею гумористичного проєкту "Ліга сміху". Після початку війни Росії проти України медійниця деякий час залишалася в українській столиці, а згодом виїхала до Іспанії.

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Зараз артистка не впевнена, що колись повернеться в Росію, яка напала на Україну. Крім того, телеведуча зазначила, що з розумінням ставиться до росіян, які бояться оприлюднити свою позицію.

Кожен артист вирішує сам за себе, – це їхнє рішення. Це відповідальність приймати якусь сторону. Публічним людям зробити це важко. У Росії сильні репресії, і сміливість протистояти російській пропаганді є не у багатьох,

– зазначила вона.

Про що розповіла Лазарєва в інтерв’ю ЖВЛ

В інтерв’ю ЖВЛ Лазарєва розповіла про свою позицію та про те, що не збирається спалювати російський паспорт, як багато хто з її колег, бо любить країну, у якій виросла. Однак, вважає, що Росія заслуговує на кращого лідера, аніж Путін.

Насамперед ведуча поділилася тим, як зустріла війну 24 лютого.

Я почула два вибухи. Я тоді не зрозуміла, що то було. А потім я почула якісь сирени. Вночі, коли ти чуєш сирени, то інтуїтивно розумієш, що щось тут не те,

– згадала Тетяна.

Лазарєва сказала, що неможливо пробачити окупантам вбивства мирних жителів. За її словами, найгірше те, що страждають невинні діти.

"Те, що відбувається з дітьми, які у них травми, як їм це може змінити життя – це настільки жахливо! Я, чесно кажучи, згідна з деякими моїми друзями, які не розуміють, як взагалі українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися. Я б просто горлянку перегризла людині, яка з моєю дитиною таке зробила", – поділилася актриса.

На питання журналіста, чи збирається ведуча спалювати свій паспорт, зважаючи, що багато російських опозиціонерів так протестують режиму Путіна, вона відповіла: "Я далека від того, щоб спалювати свій паспорт. Я взагалі не соромлюся, що я росіянка".

"Мені соромно за те, що відбувається зараз. Я впевнена, що наша країна гідна кращого лідера, кращого життя і лідера, взагалі це прекрасна країна, в якій я виросла. Звичайно, я люблю свою країну. Наприклад, коли твоя дитина робить якусь дурість, тобі соромно. Але, з іншого боку, так буває", – доповнила вона.

Хто така Тетяна Лазарєва Зірка КВК. З 2002 до 2011 років працювала ведучою на російському телеканалі СТС. Наразі мешкає в Іспанії. Не підтримує дії президента Росії Володимира Путіна проти України. Неодноразово закликала Кремль звільнити політичних в'язнів.

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