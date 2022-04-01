Я з жахом спостерігав за трагічними подіями в Україні, – Річард Гір підтримав українців

Популярний американський кіноактор Річард Гір висловив слова підтримки Україні. Крім цього, він долучився до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund.

Відеозвернення актора виклали на інстаграм-сторінці благодійної організації CARE. Це велике міжнародне гуманітарне агентство, яке надає допомогу жертвам війни.

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Річард Гір закликав допомагати українцям

Як і ви всі, я з жахом спостерігав за тим, як розгортаються трагічні події в Україні. Жінки, діти, маленькі хлопчики та дівчатка, люди поважного віку змушені тікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння в пошуках безпеки та допомоги,

– сказав актор у відеозверненні.

Далі актор продовжив: "Щоб висловити свою солідарність з народом України, та запевнити, що вони не покинуті на напризволяще, що не залишились віч-на-віч з проблемами, я доєднався до Care Crisis Ukrainian Fund. Фонд надає допомогу, якої українці прямо зараз. Я сподіваюсь, ви доєднаєтесь до нас також".

У цей непростий час війни Росії проти України підтримка світу для українського народу важлива, як ніколи. Які світові знаменитості закликали до пожертви та хто скільки пожертвував коштів – дізнавайтесь у нашому матеріалі.