Як Оля Полякова та Дзідзьо помінялися тілами у трейлері новорічної комедії "Зірки за обміном"

Найгучніша комедія вривається в сірі осінні будні. Творці сімейної комедії "Зірки за обміном" представили офіційний трейлер, у якому багато зірок, жартів та новорічно-різдвяного настрою. Прем’єра фільму відбудеться на початку нового року – 1 січня.

За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова (Оля Полякова) та Фома Михайловський (Михайло Хома), несподіваним чином опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму FILM.UA Group.

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Головна героїня "Зірок за обміном", Поля Малякова, прагне популярності й приносить у жертву сімейні стосунки: рідко бачить дітей та безперестанку вислуховує нарікання чоловіка про нестачу вільного часу. Та в один момент вона втрачає те, до чого так довго прагнула — головну нагороду року, яка, на превеликий подив попдіви, потрапляє до рук затятого суперника Полі – Фоми Михайловського. І це лише початок зіркового протистояння, адже наступного ранку вони прокинуться в тілах один одного. Та чи вдасться зірковим суперником розставити все по місцях та віднайти своє тлумачення поняттю "щастя"?



Оля Полякова та Михайло Хома / Фото пресслужби фільму FILM.UA Group

"Цей фільм має на меті показати те, як часто ми нехтуємо сімейними стосунками заради досягнення власних цілей. Хоча "Зірки за обміном" – це не лише про протистояння та постійні чвари, а й про різдвяне диво, яке об’єднує усіх довкола, створюючи незабутню атмосферу свята та затишку. Тож я щиро раджу проглянути трейлер та запланувати похід у кіно в січні 2022 року всією родиною", —

Єгор Олесов, продюсер фільму "Зірки за обміном".

"Зірки за обміном" 2021: дивіться трейлер

Фільм знято у співпраці KINOROB (входить до складу FILM.UA Group) та Secret Service Enterteinment за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Актори та ролі у фільмі "Зірки за обміном"

Оля Полякова ("Я, Ти, Він, Вона", "Побачення у Вегасі") – Поля Малякова;

Михайло Хома ("DZIDZIO Перший раз", "DZIDZIO Контрабас", "Де гроші") – Фома Михайловський;

Олег Волощенко ("Сторожова Застава", "Позивний "Бандерас", "Захар Беркут") – Давид, чоловік Полі Малякової;

Марія Пустова ("Папаньки", "Папік") – Юля, робітниця Олі Малякової, кохання Фоми Михайловського;

Сергій Либа ("DZIDZIO Перший раз", "DZIDZIO Контрабас") – Віктор, друг та концертний директор Фоми Михайловського;

Дмитро Вівчарюк ("Веронські скарби", "Вірити", "Довбуш") – Мирослав, концертний директор Полі Малякової;

Єлізар Назаренко, Єфросинія Мельник ("Кріпосна", "Суперник", "Підкидьок") – Костя та Віка, діти Полі Малякової та Давида;

Роман Халаїмов ("Дике поле", "Заборонений", "І будуть люди") – чародій.



Актори "Зірки за обміном" / Фото пресслужби фільму FILM.UA Group

Зіркові камео

Юрій Горбунов ("Скажене весілля") – ведучий церемонії нагородження;

Наталія Сумська ("Перекотиполе", "Сторожова застава", "Чорний ворон") – ворожка;

Jerry Heil (Дебют у кіно) – Jerry Heil;

Дядя Жора ("Село на мільйон") – таксист;

Magic 5 (Дебют у кіно) – фокусники.



Юрій Горбунов / Фото пресслужби фільму FILM.UA Group