Як створювали сукню для Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер": несподівані факти

У межах Венеційського кінофестивалю, що зараз триває в Італії, презентували фільм "Спенсер". Нещодавно на постері ми бачили засмучену леді Ді у вишуканій сукні. Скільки часу пішло на її створення – читайте нижче – ви будете здивовані.

Нагадаємо, головну роль у стрічці "Спенсер" зіграла Крістен Стюарт. Для постера біографічної драми режисера Пабло Ларрейна вона знялася у кутюрному платті Chanel.

До теми Самотня леді Ді: у мережі опублікували довгоочікуваний постер фільму "Спенсер"

На промо-постері принцеса Діана повернута спиною до глядачів і здається дуже засмученою. Незважаючи на драматизм, вишукане вбрання вразило усіх, ба більше, у мережі навіть почали шукати подібні варіанти суконь.

Як виглядає сукня для Крістен Стюарт

Вечірня сукня створена з бежевої органзи, прикрашена золотими і срібними паєтками, переплетеними у тонкі квіткові гілки. Бюст’є вбрання облямовано витонченою складкою з тюлю, прикрашеної паєтками й атласною тасьмою. Неймовірний образ доповнює атласний бант навколо талії, плісировка і тисячі оборок.



Офіційний постер фільму "Спенсер" / Фото The Guardian

Скільки часу пішло на створення

Сукню створили спеціально для Крістен Стюарт, яка є обличчям французького будинку моди Chanel, однак сама принцеса Діана бренд Chanel носила дуже рідко. Модельєром плаття став Карл Лагерфельд для кутюрного показу будинку Chanel сезону весна-літо 1988 року.

А тепер найцікавіше – на створення сукні витратили 1034 години, з них зокрема на вишивку – 700. До процесу було залучено 5 швачок.



Сукня для Крістен Стюарт у фільмі про принцесу Діану / Фото Chanel





Сукня для Крістен Стюарт у фільмі про принцесу Діану / Фото Chanel



Сукня для Крістен Стюарт у фільмі про принцесу Діану / Фото Chanel



Сукня для Крістен Стюарт у фільмі про принцесу Діану / Фото Chanel

"Спенсер": коротко про фільм

Ще у 2020 році Пабло Лоррейн змусив весь світ заговорити про свій майбутній проєкт "Спенсер". Все тому, що кіномани не погоджувались з вибором головної актриси стрічки. У мережі гостро критикували Крістен Стюарт, зазначаючи, що вона не зможе зіграти Леді Ді. Та від активності хейтерів рішення Пабло Лоррейна не змінилось;

Фільм "Спенсер" розповість про один з найдраматичніших моментів у житті принцеси Діани. За сюжетом, Леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з королівською родиною. Саме в Норфолку принцеса вирішить розлучитись з Чарльзом;

Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,

– зазначив Пабло Лоррейн.

До зйомок Крістен Стюарт готувалась упродовж кількох місяців. Актриса зізналась, що найскладнішим було емоційно підготуватись до цієї ролі та навчитись говорити з британським акцентом, який був у принцеси Діани;

Прем'єра фільму "Спенсер" запланована на 4 листопада 2021 року.

Акторський склад

Окрім Крістен Стюарт, у картині ми побачимо таких акторів:

Джек Фартінг ("Пуаро"),

Шон Гарріс ("Макбет"),

Саллі Гокінс ("Безтурботна"),

Емі Менсон ("Одного разу в казці").

"Спенсер" 2021 рік: дивіться трейлер