Від "Двох з половиною чоловіків" до "Теорії великого вибуху": як виглядає їхній творець

Його культові серіали знають мільйони, але мало хто впізнає його на вулиці. Як зараз виглядає Чак Лоррі – творець "Теорії великого вибуху", "Двох з половиною чоловіків" та "Юного Шелдона".

Як розповідає 24 Канал, йдеться про Чака Лоррі – американського сценариста, продюсера та творця культових ситкомів "Два з половиною чоловіки", "Теорія великого вибуху" й "Юний Шелдон". 18 жовтня йому виповниться 74 роки, і він досі активно працює в Голлівуді.

Як зараз виглядає Чак Лоррі

Чак Лоррі зовсім не схожий на людину, яка десятиліттями змушувала мільйони глядачів сміятися перед телевізорами. Сиве хвилясте волосся, акуратна борода, стильні окуляри та класичні костюми – радше професор престижного університету, ніж один із найуспішніших комедійних продюсерів Голлівуду.



Чак Лоррі / Фото Profoto



До речі, справжнє ім'я сценариста – Чарльз Майкл Левін. А свою кар'єру він починав зовсім не в кіно, а в музиці. Лоррі працював гітаристом і писав пісні, зокрема став автором хіта Деббі Гаррі French Kissin' in the USA.

Згодом він вирішив спробувати сили на телебаченні. І, схоже, це було одне з найвдаліших кар'єрних рішень у його житті.

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Які культові серіали створив Чак Лоррі

За десятиліття роботи Лоррі став автором і співавтором десятків телевізійних проєктів. Серед найвідоміших:

"Два з половиною чоловіки" (2003–2015) – історія безтурботного холостяка Чарлі, чиє життя перевертається після переїзду брата та племінника.

"Теорія великого вибуху" (2007–2019) – комедія про компанію геніальних фізиків, які здатні пояснити походження Всесвіту, але губляться перед звичайним побаченням.

"Матуся" (2013–2021) – ситком про непрості стосунки матері та доньки, які намагаються впоратися із залежностями й почати життя заново.

"Юний Шелдон" (2017–2024) – історія дитинства геніального Шелдона Купера, який навіть у школі примудрявся доводити дорослих до відчаю.

"Метод Комінскі" (2018–2021) – комедія з Майклом Дугласом про старіння, дружбу та життя колишнього актора, який став викладачем акторської майстерності.

Лоррі також створив "Дарму і Грега", "Сибілл" та інші популярні комедії. А над ситкомом "Майк і Моллі" з Меліссою Маккарті працював як виконавчий продюсер.

Не обійшлося й без голлівудських скандалів

Найгучніший конфлікт у кар'єрі Лоррі пов'язаний із Чарлі Шином, який грав головну роль у серіалі "Два з половиною чоловіки".

У 2011 році актора усунули від знімань на тлі проблем із залежностями та публічних конфліктів. Шин звинувачував Лоррі у своєму звільненні, а їхня сварка перетворилася на справжнє голлівудське шоу.

Цікаво, що через багато років колишні вороги помирилися. Ба більше, Шин навіть з'явився в комедійному проєкті Лоррі "Букмекер" (Bookie).

Сам Чак Лоррі не збирається йти на пенсію. У липні 2026 року відбулася прем'єра його нового серіалу "Стюарт не зміг врятувати Всесвіт" (Stuart Fails to Save the Universe) – чергового спінофу "Теорії великого вибуху".

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