Уже зовсім не підліток: як виглядає акторка, яка зіграла Джинні у серіалі "Джинні та Джорджія"

Мабуть, немає жодної людини, яка любить кіно і не чула про серіал "Джинні та Джорджія". Відомо, що нещодавно відбулася прем'єра уже третього сезону на стримінговій платформі Netflix.

Глядачі зізнаються, що найновіші епізоди виявилися дуже сумними та повчальними. У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо про головну акторку серіалу, яка зіграла роль Джинні.

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Де зараз і як виглядає в реальному житті Антонія Джентрі

Головну роль у серіалі "Джинні та Джорджія" зіграла Антонія Джентрі. У стрічці вона втілила роль дівчини-підлітка, яка справляється зі своїми життєвими труднощами, проблемами кохання, дружби, зради, зневіри та боротьби. Насправді ж акторка – уже 27-річна дівчина, яка успішно будує свою кар'єру.

Відомо, що до ролі у серіалі "Джинні та Джорджія" Антонія зіграла у ще декількох кінопроєктах, однак це були не настільки популярні стрічки та не головні ролі. "Джинні та Джорджія" стала для неї справжнім проривом у кінокар'єрі.

Зараз акторка веде активно свої соцмережі та ділиться фотографіями зі зйомок для відомих брендів, знімає рекламу та ділиться емоціями зі своїми підписниками.

До речі, дізнайтесь більше про серіал, який розбив серце усім: чому люди плачуть після перегляду 3 сезону "Джинні та Джорджії" – за посиланням.