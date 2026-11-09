Зірка фільму "Маленькі негідники" виріс і шокував Голлівуд: арешти, бідність і шестеро дітей

Колись він був одним із найвпізнаваніших дітей Голлівуду, а тепер живе у трейлері, виховує п'ятьох дітей і просить фінансової допомоги в інтернеті. Схоже, життя після слави виявилося для Брендона Голла значно менш казковим, ніж його дитячі ролі.

Як повідомляє Page Six, 41-річний Брендон "Баг" Голл, який зіграв Альфальфу в культовій комедії "Маленькі негідники" (1994), опинився у центрі скандалу через збір коштів на потреби своєї родини.

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У 2020 році Голл залишив акторську кар'єру та вирішив жити якомога далі від цивілізації. Разом із дружиною Джилл і п'ятьма дітьми він оселився в Арканзасі, де родина облаштовує власне господарство.

Брендон "Баг" Голл / Фото Bug Hall/X



Актор розповідав, що роздав більшість заощаджень і майна, свідомо обравши життя в бідності через релігійні переконання.

Однак незадовго до народження шостої дитини грошей забракло. Голл відкрив збір на GoFundMe, попросивши 2 тисячі доларів на облаштування житла та оплату рахунків. Станом на 8 листопада небайдужі пожертвували вже понад 20 тисяч доларів.

Брендон "Баг" Голл з родиною / Фото GofundMe



Не обійшлося й без скандалів. У 2020 році актора затримали в Техасі за підозрою у використанні хімічних речовин для вдихання. У квітні 2026-го він знову мав проблеми із законом через неявку до суду у справі про порушення правил дорожнього руху.

Голл також неодноразово обурював користувачів соцмереж суперечливими висловлюваннями про жінок і виховання дітей.

Коли ж коментатори порадили йому знайти роботу замість того, щоб просити пожертви, колишня кінозірка заявив, що продовжуватиме заводити дітей і будувати власну ферму.

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