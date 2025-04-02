Декого просто не впізнати: як за 31 рік змінились зірки культового серіалу "Друзі"

"Друзі" – один із найпопулярніших американських ситкомів усіх часів. У серіалі йдеться про групу з шести друзів, що живуть у Нью-Йорку.

З моменту виходу першого сезону уже пройшло понад 30 років. Декого із зірок серіалу уже немає, як от Меттью Перрі, якого не стало у 2023 році. А декого з акторів просто не впізнати. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо вам, як сьогодні виглядають зірки легендарних "Друзів".

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Як сьогодні виглядають актори серіалу "Друзі"

Дженіфер Еністон – Рейчел

Дженіфер Еністон сьогодні 56 років. Вона виглядає зовсім не так, як це було у "Друзях". Однак акторка все одно не втратила своєї природної харизми та досі активно розвивається у світі кіно. Окрім акторської діяльності вона також є продюсеркою, режисеркою та підприємицею.

Кортні Кокс – Моніка

Кортні Кокс також продовжує бути однією з найбільш улюблених акторок завдяки своїй ролі в "Друзях" і залишається важливою фігурою в індустрії. Окрім цього вона також стала підприємицею. Акторка займається створенням засобів для прання, спреїв для білизни та ароматизаторів для прання. Вона часто ділиться своєю діяльністю у соцмережах. До речі, Кортні зовсім не виглядає на свій вік: зараз акторці 60 років.

Ліза Кудроу — Фібі

Попри те, що Лізі Кудроу уже 61, вона досі активно знімається у фільмах та серіалах. Нещодавно акторка анонсувала на своїй сторінці в інстаграмі, що зіграла у стрічці на Netflix. Ліза дає інтерв'ю та з'являється на публіці. Ось, як вона виглядає сьогодні:

Метт Леблан – Джої

Метт Леблан, який став відомим завдяки ролі Джої в серіалі "Друзі", продовжує працювати в індустрії кіно. Крім того, Метт відкрив власну продюсерську компанію – "Fort Hill Productions". Вона, зокрема, працювала над телефільмом "Принц" 2006 року. Після серіалу "Джої" Леблан припинив зніматись, але згодом відновив свою роботу, як актора.

Девід Швіммер – Росс

Американський актор, триразовий номінант на премію "Еммі". Найбільш відомий роллю Роса Ґеллера в серіалі "Друзі". Сьогодні актору 58 років, ось, як він виглядає зараз:

Він не часто ділиться деталями свого життя у соцмережах, однак активно працює та розвиває свою кар'єру.