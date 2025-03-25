Як за 26 років змінилися актори легендарного кримінального серіалу "Клан Сопрано"

"Клан Сопрано" – це кримінальна та психологічна драма, створена телеканалом HBO, яка стала справжнім культурним феноменом. Перший сезон серіалу вийшов на екрани в 1999 році, і з того часу він здобув широку популярність, викликавши бурхливу реакцію не лише серед глядачів, а й критиків.

У серіалі знімались такі відомі актори як Джеймс Гандолфіні, Лоррейн Бракко, Іді Фалко і Майкл Імперіолі та інші. Багато кого із них уже немає, а інших – просто не впізнати. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як змінились зірки культового серіалу.

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Як змінились актори серіалу "Клан Сопрано"

Лоррейн Брако

Лоррейн Брако – акторка, яка здобула широку популярність завдяки ролі доктора Мері Д. Малфі в серіалі "Клан Сопрано". Її персонаж був психіатром Тоні Сопрано, який звертається до неї за допомогою.

Зараз, через 26 років після початку зйомок серіалу, Лоррейн Брако змінилася. Її вигляд зараз, безумовно, відрізняється від того, якою вона була в серіалі. З роками акторка стала старшою, але це не змінює її природної елегантності та харизми.

Майкл Імперіолі

У серіалі "Клан Сопрано" Майкл Імперіолі зіграв Крістофера Молтісанті, племінника Тоні Сопрано. Крістофер є амбіційним молодим мафіозі, який прагне піднятися по сходах кримінального світу. Роль Крістофера принесла Майклу Імперіолі велику популярність і низку нагород.

Роберт Айлер

У серіалі "Клан Сопрано" Роберт Айлер зіграв Аджіо Сопрано, сина головного героя Тоні Сопрано та Кармели Сопрано.

Джеймі-Лінн Сіглер

У серіалі "Клан Сопрано" Джеймі-Лінн Сіглер зіграла роль Медоу Сопрано, доньки Тоні та Кармели Сопрано.

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