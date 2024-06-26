Хтось пішов у ЗСУ: де зараз і як виглядають в реальному житті актори серіалу "І будуть люди"

"І будуть люди" – один із найкращих українських мінісеріалів, що екранізує однойменний роман Анатолія Дімарова. Цей серіал присвячений українській історії першої половини XX століття, і його обов'язково потрібно подивитися тим, хто цікавиться цією тематикою.

Для декого з акторів стрічки ця роль стала дебютною, інші ж вже мали значний досвід і були професіоналами на знімальному майданчику. Попри різний рівень досвіду, всі вони об'єднали свої зусилля, щоб створити справді чудову історію, яка здобула любов і визнання серед українців.

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Остап Дзядек

Остап Дзядек – один із небагатьох молодих та перспективних акторів, який неймовірно органічно працює як на театральних підмостках, так і на знімальному майданчику. Його часто порівнюють із легендою українського кіно Богданом Ступкою, адже персонажі, яких він втілює – сильні, вольові та мужні історичні постаті. У серіалі "І будуть люди" Остап Дзядек зіграв саме такого героя.

Зараз актор продовжує працювати над вдосконаленням українського кіно та театру. Зокрема, він зіграв у стрічці "Будинок "Слово". Нескінчений роман". А ось, як він виглядає у реальному житті:

Катерина Григоренко

Катерина Григоренко виконала роль Олесі в серіалі "І будуть люди". Її героїня все життя працювала на свого брата Оксена. Оксен приховує від Олесі таємницю її народження, думаючи, що так буде краще для всіх. Проте все змінюється, коли Олеся закохується і втрачає голову від своїх почуттів.

Катерина продовжує активно зніматись в українському кіно. Зокрема, вона зіграла в одній із найкращих стрічок, які зняли в Україні за час війни "Перевізниця". Ось, як дівчина виглядає в реальному житті:



Катерина Григоренко / Фото з соцмереж акторки

Костянтин Темляк

Ще один актор серіалу "І будуть люди", а також фільмів "Смак свободи" і "Джура-королевич", 30-річний Костянтин Темляк, нещодавно приєднався до лав Збройних сил України. Раніше він був актором Театру на Подолі, а тепер увійшов до складу батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

Олена Борозенець

Одну з головних ролей у серіалі "І будуть люди" виконала неймовірна акторка Олена Борозенець. Вона зіграла амбітну дівчину Таню Світличну, яка мріє стати вчителькою і берегинею сімейного вогнища. Поряд із нею – коханий чоловік, і вона миттєво осягає жіноче щастя. Таня Світлична – дочка священника, що додає особливого відтінку в її стосунках з чоловіками.

Моя героїня – справжній голос кожної жінки. У Тані багато табу, але вона не боїться говорити правду в очі. І неважливо, хто саме перед нею – простий чоловік чи шанований сільський голова,

– розповідала про свою роль Олена.

Акторка, так само як і Катерина Григоренко зіграла у стрічці "Перевізниця". Ось, як Олена виглядає в реальному житті:

Віктор Жданов

Безсумнівно, один із найкращих українських акторів сучасності також зіграв у стрічці "І будуть люди".

Наразі він активно працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Там же працюють його колишня дружина Олена Хохлаткіна і їхня дочка Оксана.

Запрошуємо вас переглянути стрічку "І будуть люди" і зануритися у світ української історії, яка пережила чимало випробувань і, на жаль, переживає досі.