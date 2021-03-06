Історія про те, як викрали труну Чарлі Чапліна заради викупу: архівні фото

Чарлі Чаплін був королем гумору та майстром пародії. Він міг повеселити глядачів багатим репертуаром, а також посміятися над жартами інших гумористів. Але чи оцінив би Чаплін номер, який виконали з його труною гробокопачі 2 березня 1978 року.

Злочинці викрали останки Чарлі Чапліна і вимагали викуп за повернення.

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Викрадення тіла Чапліна

Чаплін помер уві сні в грудні 1977 року від інсульту у віці 88 років. Його поховали на місцевому кладовищі у швейцарському містечку Корсо-сюр-Веве, де він жив з дружиною та дітьми останні 25 років.



Сім'я Чапліна на його похоронах / Фото vintag

Через два місяці, на початку весни 1978-го, цвинтарний сторож приголомшив вдову шокуючою новиною: на місці, де поховали геніального артиста, тепер діра і немає ніяких слідів труни.

Тіло актора викрали з кладовища в Швейцарії у 1978 році / Фото vintag

Викуп за труну

Невдовзі до Уне О'Ніл, четвертої за рахунком дружини артиста, і їхніх вісьмох дітей почали надходити дзвінки з вимогою викупу. Злочинець вимагав 600 тисяч доларів за повернення останків, на що вдова відповіла категоричною відмовою. Рішуча жінка висловила думку, що її покійний чоловік вважав би таку вимогу сміховинною.

Невідомий абонент вирішив злегка стримати апетит і почав надзвонювати всім членам сім'ї, постійно знижуючи ціну викупу.



Поліція біля місця поховання Чапліна / Фото vintag

Поліція також не сиділа склавши руки і завдяки прослуховуванню вирахувала, що злочинець використовує міський телефон. У найближчому окрузі поліцейські встановили стеження за всіма телефонними будками, щоб затримати злочинця під час чергового дзвінка сім'ї померлого.

Так і сталося. Через 5 тижнів розкрадачів гробниці схопили. Спочатку поліція затримала 25-річного польського біженця Романа Вардаса, який розколовся на першому ж допиті і видав свого поплічника – болгарського іммігранта Ганчо Ганева.

Як викрадали труну Чапліна

Ідею злочину бандити підгледіли в газетах, які повідомляли про подібний випадок, який нещодавно трапився в Італії. Правда, напарники хотіли проявити кмітливість і здійснити викрадення без фактичної крадіжки домовини. Вони мали намір закопати знаменитість на пів метра глибше, а отримавши бажану винагороду, просто повідомити про свою хитрість.



Знайдена труна з тілом Чапліна / Фото vintag

Але в ніч злочину йшов сильний дощ і їм довелося імпровізувати, витягувати дерев'яний траурний ящик і шукати візок для транспортування. Викопаний трофей грабіжники "поховали" на пшеничному полі за 15 кілометрів від кладовища і всього в кілометрі від будинку родини Чапліна. Тут поліцейські і відшукали останки знаменитого артиста.



Людина вказує на місце, де було знайдено труну Чапліна / Фото vintag

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Покарання

В грудні суд призначив організатору злочину Вардасу 4 з половиною роки тюремного терміну, а Ганеву – півтора року умовно. Повідомляється, що обидва вони розкаювались у своїх діях і навіть написали лист до Уни. Зрештою жінка вибачила їх.

Повторний похорон Чарлі Чапліна відбувся 17 травня, і на цей раз могилу залили бетоном, щоб уникнути нових інцидентів.