"Як вижити, коли тебе вбивають": 24 лютого відбудеться прем’єра фільму про українців

До роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, на телеканалі СТБ, вийде прем’єра нової стрічки "Як вижити, коли тебе вбивають". Режисерами фільму виступили Антон Щербаков та Катерина Лисенко, а авторкою ідеї та креативною продюсеркою стала Юлія Федець.

На сьогодні картина "Як вижити, коли тебе вбивають" – на фінальному етапі виробництва. Зйомки завершено, тож глядачі незабаром матимуть змогу вкотре переглянути історію про незламність українського народу та надзвичайну волю до життя.

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"Як вижити, коли тебе вбивають": дата виходу та сюжет фільму

Фільм створено за допомогою Об’єднання Українських Продюсерів, що знімає кіно про причини, хід і висновки війни Росії проти України. Сценарій до фільму написали Вікторія Мухіна та Юлія Федець.

Як зазначає пресслужба фільму, "Як вижити, коли тебе вбивають" — це історія 40 незнайомих між собою людей, які весною 2022 опинилися разом у покинутому будинку в Гостомелі. Всі вони – цивільні, які не були готові до небезпечних умов для життя: гучних пострілів, цинічного ворога, відсутності води, їжі, тепла та зв’язку і життя під прицілом. Проте, у них є одна мета – зрештою вийти живими.

"Фільм побудований як "інструкція з виживання": 10 правил, що дають шанс абсолютно непідготовленим людям вижити в екстремальних умовах війни. Кожне правило проілюстроване нашою історією. Я переконана у тому, що саме здатність об'єднатися і проактивна готовність кожного на своєму місці піклуватися про інших, забезпечили успіх цій групі людей", – поділилася Юлія Федець.

15 годин без світла, тепла, їжі та води. Їхні будинки висаджували в повітря, а їх – тримали під прицілом. Їхнє завдання – вижити. Вони вижили,

– йдеться у тизері стрічки.

"Як вижити, коли тебе вбивають": дивіться тизер стрічки онлайн

За словами продюсерки фільму Ілони Шнейдер, вони врятувалися, тому що їм було не байдуже одне на одного. Коли вона вперше потрапила на зйомки, їй здалося, що це голлівудська локація, на якій знімають кіно про апокаліпсис – там не було вцілілих будинків.

"Здавалося, що вижити в такому місці просто неможливо. Але героям фільму це вдалося. День за днем глибше знайомлячись з героями, їхнім життям і обставинами, вся знімальна команда перейнялася таким співчуттям до них, що потайки кожен з нас дякував Богу, що ці люди вижили", – згадала вона.

Кадр зі стрічки "Як вижити, коли тебе вбивають" / Скриншот з тизеру

"Для мене цей проєкт — своєрідна метафора життєстійкості та бажання вистояти всієї України, — продовжила Юлія Федець. – Не зважаючи на страшну реальність, в якій ми опинились, українці мають просто надзвичайну волю до життя й свободи й намагаються підтримувати одне одного, як можуть. Хтось захищає країну і віддає своє життя на фронті, хтось перебудовує свій бізнес і волонтерить, хтось донатить, хтось активний в інформаційному полі або допомагає іншим чином. Але ми всі об’єднані, і у нас є величезне бажання вистояти. І перемогти. Як вчинили люди в одному покинутому будинку в Гостомелі. Вони об'єдналися і вижили".

Відомо, що більшість героїв зі стрічки після евакуації продовжує жити у Києві – в зруйнованому ЖК в Гостомелі. До повномасштабного вторгнення, це був красивий житловий комплекс, в якому купували квартири успішні та заможні фахівці далеких від війни професій.

Ми починали зйомки влітку, і одного дня зранку прибули на локацію, а там вся вулиця за ніч розквітла, рясніє квітами. В цей момент я зрозуміла, що нам всім разом все вдасться. Україна переможе,

– зазначила Ілона Шнейдер.

Нагадаємо, прем’єра фільму "Як вижити, коли тебе вбивають" відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ.

Кадр зі стрічки "Як вижити, коли тебе вбивають" / Скриншот з тизеру