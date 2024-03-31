Актори з серіалу "Як я зустрів вашу маму" тоді і зараз: як змінилися зірки ситкому

Майже два десятиліття минуло з часу дебюту улюбленого ситкому "Як я зустрів вашу маму", який став знаменною віхою в історії кінематографу. Шанувальники серіалу були захоплені дотепними жартами і занурені в життєві ситуації героїв.

Глядачі з першого епізоду були зачаровані головними героями серіалу. Кіно 24 покаже, як змінилися актори, які грали головні ролі в ситкомі.

Дивіться також Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

Про що серіал "Як я зустрів вашу маму"

Життя Теда кардинально змінюється, коли його близькі друзі Маршалл і Лілі оголошують про своє рішення одружитися. Цей поворотний момент спонукає Теда замислитися над власними пошуками справжнього кохання, тоді як його друг Барні, відомий своїм безтурботним стилем життя і випадковими зв'язками, абсолютно не згоден з думкою Теда.

Незабаром до їхньої компанії доєдналася чарівна дівчина на ім'я Робін, яка привернула увагу героя з моменту їхнього знайомства. Ця енергійна компанія друзів стає групою найкращий друзів, які формуюють тісний зв'язок одне з одним та які разом проживають свої найкращі роки в Нью-Йорку.

"Як я зустрів вашу маму": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ролі виконували:

Джош Реднор – Тед Мосбі

Кобі Смолдерс – Робін Щербатськи

Джейсон Сігел – Маршалл Еріксен

Елісон Ганніган – Лілі Олдрін

Ніл Патрік Гарріс – Барні Стілсон

Крістін Міліоті – Трейсі МакКоннелл

Як виглядали актори серіалу "Як я зустрів вашу маму" тоді і зараз



Джош Реднор – Тед Мосбі тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Кобі Смолдерс – Робін Щербатськи тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Джейсон Сігел – Маршалл Еріксен тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Елісон Ганніган – Лілі Олдрін тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Ніл Патрік Гарріс – Барні Стілсон тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Крістін Міліоті – Трейсі МакКоннелл тоді і зараз / Колаж Кіно 24 (Фото Associated Press)

Ці актори оживили улюблених персонажів на екрані. Пориньте в атмосферу серіалу "Як я зустрів вашу маму", переглянувши знову цю популярну стрічку. Вона точно подарує вам чудовий і ностальгічний настрій.