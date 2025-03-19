Від "міцного горішка" до невиліковної хвороби: як змінився легендарний Брюс Вілліс

19 березня голлівудський актор Брюс Вілліс святкує своє 70-річчя. За десятиліття своєї кар'єри він став одним із найбільш впізнаваних і улюблених акторів світу, завоювавши серця мільйонів глядачів завдяки своїм ролям у культових фільмах.

Однак останні роки життя актора значно змінилися. У матеріалі розповімо вам біографію легендарного Брюса Вілліса, який важко хворіє.

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Біографія Брюса Вілліса

Брюс Вілліс народився 19 березня 1955 року на американській військовій базі в Ідар-Оберштайні, що в Західній Німеччині, у родині американського солдата та німкені. Його батько, Девід Вілліс, працював зварювальником, а мати, Марлен, була банківським працівником. Їхня родина часто змінювала місце проживання через службу батька.

З дитинства Брюс мав цікавість до театру, і коли він повернувся до США, вступив до університету штату в Монтклері, де почав вивчати драматичне мистецтво. Однак він швидко зрозумів, що йому потрібно більше практики, ніж теоретичних знань, і тому покинув університет. Переїхавши до Нью-Йорка, він намагався пробитися в шоубізнес, перебиваючись випадковими заробітками в барах.

В одному з таких закладів він почав грати на губній гармоніці, а паралельно працював барменом. Саме в той період його життя трапилася важлива зустріч: він випадково познайомився з режисером, який шукав актора для епізодичної ролі бармена. Це була перша сходинка на шляху до його великої мрії.

Початок кар'єри Брюса Вілліса був не таким легким, як це може здатися. Він пережив кілька спадів і важких періодів, коли його зусилля не давали бажаних результатів.

Справжній прорив стався після того, як він отримав роль Джона Макклейна в серії фільмів "Міцний горішок". Ця роль принесла йому світову популярність, і Брюс Вілліс став одним із найбільших голлівудських акторів.

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Він також знімався у численних інших культових фільмах, таких як "Останній бойскаут" (1991), "12 мавп" (1995), "П'ятий елемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Шосте чуття" (1999), "Невразливий" (2000), "Місто гріхів" (2005) та "Петля часу" (2012).

Особисте життя та хвороба актора

Щодо особистого життя Брюса Вілліса, його перший шлюб з акторкою Демі Мур тривав з листопада 1987 року до жовтня 2000 року. Цей союз вважався зразковим, і пара була однією з найпопулярніших в Голлівуді. Однак, попри те, що їхні стосунки здавалися ідеальними на публіці, подружжя несподівано розлучилося.

У березні 2009 року він одружився з британською моделлю та акторкою Еммою Гемінґ. Цей шлюб був більш приватним, і Брюс здебільшого зберігав своє особисте життя в тіні публічності, підтримуючи стосунки з родиною та дітьми.

У лютому 2023 року дружина Брюса, Емма Гемінґ, повідомила через соціальні мережі, що 67-річному актору поставили важкий діагноз: лобово-скронева деменція. Перші симптоми цієї хвороби почали проявлятися ще у 2022 році, коли Брюс постав перед труднощами вимовою, і лікарі спочатку діагностували його стан як афазію – порушення мови. Проте з часом стан актора погіршувався, і лише у 2023 році лікарі змогли поставити точний діагноз.

Рідні Брюса були глибоко занепокоєні, чи зможе він дожити до свого 70-річчя, враховуючи прогресування хвороби. Однак, попри всі труднощі, Брюс Вілліс сьогодні святкує свій День народження. Це важливий момент не лише для нього, а й для його родини та шанувальників, які підтримують його в ці складні часи.