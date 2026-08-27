Ви точно пам’ятаєте її як Іветі з серіалу "Клон": як зараз виглядає Віра Фішер у 74 роки

Пам’ятаєте Іветі з "Клону" – розкішну блондинку з характером, поглядом "я тут головна" і тією самою зачіскою, яку на початку 2000-х хотілося показувати перукарю замість фотографії? Так от, Вера Фішер знову і зараз всі вражає.

74-річна акторка част опублікує фото в своєму Instagram, на якому показала себе такою, якою є сьогодні.

І, чесно кажучи, виглядає це значно ефектніше, ніж чергова знаменитість, яка намагається переконати Instagram, що останні 25 років просто не завантажилися.

Від Іветі до Вери, яка більше нікому нічого не доводить

У "Клоні" Фішер грала Іветі, одну з найбільш яскравих героїнь бразильської теленовели. Її образ запам'ятався не лише характером, а й зовнішністю – пишним світлим волоссям, яскравим макіяжем і тією самою впевненістю, яку в 2000-х телевізійні героїні демонстрували так, наче скромність давно скасували.

Сьогодні Фішер уже не намагається виглядати так, ніби час просто забув повідомити їй про своє існування. І це, мабуть, найцікавіше в її нинішньому образі.

У 2026 році акторка прямо сказала, що не хоче повертатися у 30, 40 чи 50 років. Їй подобається її теперішній вік, життєвий досвід і навіть зміни, які залишив час на обличчі та тілі.

74 роки – а кар'єра продовжується

Попри паузи на телебаченні, Вера Фішер нікуди не зникла. У 2026 році вона повернулася до бразильських теленовел після восьмирічної перерви, з'явившись у Êta Mundo Melhor! у спеціальній ролі Розалінди. Сама акторка зізналася, що повернення на знімальний майданчик було легким і приємним та залишило відчуття, що хочеться ще.

Щоправда, 2026-й приніс їй не лише роботу. У липні Фішер розповіла, що перенесла повну заміну колінного суглоба. Причиною, за її словами, став багаторічний фізичний знос від роботи, театру, зйомок і танців. Після операції акторка проходила фізіотерапію та вже повернулася до професійної діяльності.

А що з пластикою?

Фішер ставиться до косметичних процедур досить стримано. У 2025 році вона говорила, що доглядає за собою, користується хорошими засобами для шкіри та займається фізіотерапією, але не є прихильницею радикальних змін зовнішності. Вона пояснювала, що не хоче дивитися в дзеркало й не впізнавати власне обличчя.

А як сьогодні виглядає зірка фільму Твін Пікс – ви будете точно здивовані. У свої 61 акторка просто вражає фанів.