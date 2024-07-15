Цих персонажів знають мільйони: як змінилися актори культового серіалу "Теорія великого вибуху"

Серіал "Теорія великого вибуху", який виходив з 2007 до 2019 років, став культовим. За історію його існування творці зняли 12 сезонів і 279 серій. Понад десять років глядачі спостерігали за життям головних героїв, які вміли підняти настрій.

Деякі люди й досі люблять передивлятися "Теорію великого вибуху", оскільки полюбили цікавий сюжет та смішних персонажів. Як зараз виглядають актори улюбленого серіалу, розповість Кіно 24.

Читайте також Успіх у кіно та боротьба з онкологією: що відомо про Шеннен Догерті з "Всі жінки – відьми"

Як змінилися актори серіалу "Теорія великого вибуху"

Джонні Галекі – Леонардо Гофстедтер

Джонні Галекі / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора

Джим Парсонс – Шелдон Купер

Джим Парсонс / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото Getty Images

Кейлі Куоко – Пенні

Кейлі Куоко / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму акторки

Саймон Хелберг – Говард Воловітц

Саймон Хелберг / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото Getty Images

Кунал Найар – Раджеш Кутраппалі

Кунал Найар / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора

Про що серіал "Теорія великого вибуху"

У серіалі розповідається про двох фізиків – Леонардо і Шелдона, які неймовірно талановиті у своїй сфері. Попри блискучий розум, хлопцям складно спілкуватися з жінками, та й з людьми загалом. Якось їхньою сусідкою стає дівчина, на ім'я Пенні, тоді й ситуація змінюється. Глядачі також знайомляться з їхніми друзями – Говардом та Раджешом. Цей серіал – ідеальний для того, щоб розслабитися та від душі посміятися.

"Теорія великого вибуху": дивіться онлайн трейлер серіалу

Можливо, хтось з вас зловив ностальгію, коли побачив, як змінилися актори "Теорії великого вибуху". Адже цей серіал знають та люблять у всьому світі. Деякі люди готові передивлятися його щороку.