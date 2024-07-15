Цих персонажів знають мільйони: як змінилися актори культового серіалу "Теорія великого вибуху"
Серіал "Теорія великого вибуху", який виходив з 2007 до 2019 років, став культовим. За історію його існування творці зняли 12 сезонів і 279 серій. Понад десять років глядачі спостерігали за життям головних героїв, які вміли підняти настрій.
Деякі люди й досі люблять передивлятися "Теорію великого вибуху", оскільки полюбили цікавий сюжет та смішних персонажів. Як зараз виглядають актори улюбленого серіалу, розповість Кіно 24.
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Як змінилися актори серіалу "Теорія великого вибуху"
Джонні Галекі – Леонардо Гофстедтер
Джим Парсонс – Шелдон Купер
Кейлі Куоко – Пенні
Саймон Хелберг – Говард Воловітц
Кунал Найар – Раджеш Кутраппалі
Про що серіал "Теорія великого вибуху"
У серіалі розповідається про двох фізиків – Леонардо і Шелдона, які неймовірно талановиті у своїй сфері. Попри блискучий розум, хлопцям складно спілкуватися з жінками, та й з людьми загалом. Якось їхньою сусідкою стає дівчина, на ім'я Пенні, тоді й ситуація змінюється. Глядачі також знайомляться з їхніми друзями – Говардом та Раджешом. Цей серіал – ідеальний для того, щоб розслабитися та від душі посміятися.
"Теорія великого вибуху": дивіться онлайн трейлер серіалу
Можливо, хтось з вас зловив ностальгію, коли побачив, як змінилися актори "Теорії великого вибуху". Адже цей серіал знають та люблять у всьому світі. Деякі люди готові передивлятися його щороку.