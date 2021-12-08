Як завжди брутальний Стейтем: перші кадри нового фільму Гая Річі викликали фурор

Зовсім скоро на кіноекрани вийде нове творіння неймовірного Гая Річі під назвою "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати". Прем'єоа фільму запланована на 21 січня 2022 року.

Головну роль у шпигунському трилері виконає британський секс-символ Джейсон Стейтем, а компанію йому складуть Обрі Пласа, Джош Гарнетт, Г'ю Грант та інші актори. Зйомки фільму розпочались восени 2020 року, і вже менше ніж за 2 місяці його покажуть у кінотеатрах.

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Напередодні в мережі з'явились перші кадри фільму, де можна побачити зірок фільму.



Перші кадри фільму "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" / Фото EW



Перші кадри фільму "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" / Фото EW

Сюжет стрічки

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У новому фільмі Гая Річі покажуть історію голлівудської зірки Денні Франческа (агента МІ-6), який допомагає шпипуну Орсону Форчюнгу зупинити торговця зброєю – мільярдера Грега Сіммондса. Головного героя наймає міжнародна служба розвідки "П'ять очей", яка дала завдання зупинити тих, хто стоїть за продажем смертельної зброї нового покоління.

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Перші кадри фільму "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" / Фото EW



Перші кадри фільму "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" / Фото EW

Сценаристом фільму став Річі разом із Айвеном Аткінсоном та Марном Девісом. Зйомки "Операції "Фортуна"" відбувалися у турецькій Антальї і Катарі, та закінчилися 20 березня 2021 року. Варто додати, що кадри з нового фільму неабияк сподобались в інстаграмі видання, оскільки тримали в рази більше вподобань та коментарів, ніж в інших дописах. Найбільший ажіотаж викликала у людей акторка Обрі Пласа, яка зіграла одну з головних ролей фільму.

Улюбленець Річі

Зазначимо, що Джейсон Стейтем є улюбленцем Гая Річі, адже він виконав у головні ролі у таких фільмах, як: