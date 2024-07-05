Де зараз Анастасія Остреїнова, яка втрапила у скандал через "карикатурний образ" коломиянки

Акторка народилася в Києві й з дитинства мріяла стати актрисою. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де одночасно навчалася на двох факультетах: театрального мистецтва та кінематографії та телебачення.

Вона знялася в серіалі "Встигнути до 30". Однак, через роль у цій стрічці акторка втрапила у гучний скандал. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, що відомо про життя Анастасії та де вона зараз.

Радимо Це змінило їхнє життя: українські актори, які борються з важкими хворобами

Скандал з Анастасією Остреїновою

У серіалі "Встигнути до 30" коломиянка Люба зображена як "затуркане село", головним словом у лексиконі якої є "йокалемене". Цей образ викликав обурення громади, яке підтримав міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Він запевнив, що вже готує звернення до телеканалу ТЕТ з вимогою зняти серіал з ефіру або внести зміни.

Сама Анастасія також відреагувала на скандал та велику кількість хейту у свою сторону. Акторка наголосила, що висміювати різновид національної мови для неї неприпустимо, але посміятися над суржиком – допустимо. Вона пояснила, що стрічка створена в жанрі сатиричної комедії, і це варто враховувати при її перегляді.

Посміятися над суржиком для того, щоб глядач сам зробив висновки та, можливо, захотів спілкуватися більш літературною мовою – допустимо,

– зазначала акторка.

При цьому вона вважає несправедливими заяви глядачів про те, що серіал спотворює образ українців. Окрім того, телеканал попросив попросити вибачення перед акторкою, яка виконувала роль Люби, через недоречні висловлювання в сторону її зовнішності та порівняння Анастасії з "російськими красунями".

Де зараз і як живе Анастасія Остреїнова

Анастасія є не тільки талановитою акторкою, але й люблячою матір'ю. Вона виховує сина, приділяючи йому багато часу та уваги. За даними деяких ресурсів, акторка перебуває в шлюбі, хоча на її сторінці в соціальних мережах немає фотографій з чоловіком. Вона намагається тримати своє особисте життя якомога далі від публічності, зосереджуючись на своїй кар'єрі та родині.

Акторка має багатий досвід зйомок у різних українських проєктах. Вона знялася у таких відомих серіалах та фільмах, як "Кава з кардамоном", "Будиночок на щастя", "Івана Купала", "Схованки", "Подаруй мені життя", "Відділ 44".

Анастасія продовжує активно працювати в кіно та на телебаченні, беручи участь у нових проєктах та вдосконалюючи свою акторську майстерність.