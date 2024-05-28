Пішли різними шляхами: як змінились і де зараз актори культового підліткового серіалу "Школа"

У 2018 році серіал "Школа" просто вибухнув на українському телебаченні. Стрічка з мінімальними бюджетами під час виробництва отримала шалену популярність серед школярів і не тільки. Відомо, що ролі у серіалі отримали абсолютно різні актори.

Дехто із них був професійним у цій сфері, а хтось – вперше в житті опинився на знімальному майданчику. Серед тих, хто знявся у стрічці: Анна Трінчер, Маша Кондратенко, Ліза Василенко та інші. Дізнайтесь, як змінились та де зараз улюбленці мільйонів, на Кіно 24.

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Як змінились актори серіалу "Школа"

Ліза Василенко

Акторка відома своєю суперечливою позицією та неоднозначним ставленням до українського народу. Після успіху у серіалі "Школа" переїхала до Москви, заявивши, що ніколи не хотіла жити в Україні. Вона називала українських патріотів "тупими" та казала, що "краще померти в Росії, ніж в Україні".

Після початку великої війни акторка багаторазово просила вибачення, стверджуючи, що тепер все усвідомила. Однак, схоже, не повністю. Зараз Ліза Василенко живе в Європі та будує стосунки з Моргенштерном, називаючи це "справжнім коханням". Вона заявляє, що вони підтримують Україну, але водночас не соромиться публікувати відео під пісні російських виконавців та спілкуватися мовою агресора.

Анна Трінчер

Після участі у серіалі "Школа" Анна Трінчер почала здійснювати свою найбільшу мрію – стати успішною співачкою. Вона взяла участь у проєкті "Голос країни" і в команді Джамали дійшла до фіналу, хоча й не змогла перемогти. Проте це не завадило Анні стати однією з найуспішніших співачок України.

Особисте життя Трінчер також зазнало значних змін. Вона встигла вийти заміж, а через два роки розлучилася з відомим українським блогером Олександром Волошином.

Нині артистка активно розвиває свою кар'єру та приділяє велику увагу своєму фізичному та ментальному здоров'ю. Анна захопилася духовними практиками та медитацією, роблячи все можливе, щоб залишатися сильною у ці складні часи.

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко також зіграла роль у серіалі "Школа". Після участі в цьому проєкті акторка намагається поєднувати особисте життя та кар'єру. Вона розповіла, що наразі перебуває у стосунках. Проте співачка не приховує, що кар'єра для неї залишається на першому місці.

Вона зазначила, що навіть продюсери радили їй не заводити стосунки з чоловіками. Втім, здається, що їй вдається успішно поєднувати й те, і інше.

Ірина Кудашова

Роль у "Школі" стала для Ірини справжнім стартом в акторській кар'єрі. Вона успішно реалізувала себе як акторка і зараз бере участь у багатьох українських проєктах, де отримує чудові ролі.

Крім того, Ірина нарешті щаслива у стосунках. Акторка зізнавалася, що раніше була нещасною в особистому житті, оскільки потрапляла в "пастку" до аб'юзерів та маніпуляторів. Проте тепер поруч із нею чоловік, якого вона дійсно заслуговує.

Наближається закінчення навчального року. Якщо ви думаєте, де шукати надхнення наприкінці семестру, перегляньте культовий підлітковий серіал "Школа". Ці шкільні пристрасті точно не залишать вас байдужими.