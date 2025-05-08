Їх просто не впізнати: як виглядають актори турецького серіалу "Корольок пташка співоча" в житті
- Головні актори турецького серіалу "Корольок – пташка співоча" Фахріє Евжен і Бурак Озчивіт розчарували українських прихильників через свою позицію щодо війни в Україні та участь у російських проєктах.
- У реальному житті Фахріє Евжен, яка зіграла Феріде, одружена з Бураком Озчивітом, який грав Кямрана.
Мабуть, кожен прихильник турецьких серіалів пам’ятає стару, вже легендарну стрічку "Корольок – пташка співоча". У свій час усі захоплювалися красою головних акторів та їхньою грою.
У матеріалі Кіно 24 ми зібрали фотодобірку зірок серіалу. Вони змінилися просто до невпізнання.
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Як змінились актори серіалу "Корольок – пташка співоча"
Фахріє Евжен
Фахріє у серіалі виконала роль головної героїні – Феріде.
До речі, у реальному житті вона одружена зі своїм колегою по зйомках – Бураком Озчивітом.
Попри свою неймовірну вроду, Фахріє розчарувала частину українських прихильників: як вона, так і її чоловік не висловлюються щодо війни в Україні та із задоволенням відвідують Росію.
Бурак Озчивіт
Бурак Озчивіт у серіалі виконав роль Кямрана – чоловіка, до якого має почуття головна героїня. Згодом і він закохується в неї.
У реальному житті актор став справжнім розчаруванням для багатьох українських прихильників. Він не лише мовчить про війну, яку розв'язала Росія, а й погодився взяти участь у зйомках новорічного російського фільму "Йолки-11".
Його рішення зніматися в російському кіно багато хто сприйняв як вияв байдужості до трагедії, яка триває на українській землі через дії російських окупантів.