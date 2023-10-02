Зірки серіалу "Величне століття" тоді й зараз: як змінилися актори за 12 років

Від виходу першої серії "Величного століття. Роксолана" минуло понад 12 років. З цього часу актори знаменитого серіалу змінились. Дивіться далі, як вони виглядають зараз.

"Величне століття. Роксолана" (Muhteşem Yüzyıl) – відомий турецький серіал, який розповідає про час правління султана Сулеймана I. Стрічка зняла за мотивами історичних подій, повідомляє 24 Канал.

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Серіал про султана та Роксолану набула популярності у більш як 35 країнах. В Україні "Величне століття" теж користувалося та досі користується шаленим успіхом, адже всім відоме українське походження головної героїні – Хюррем Султан.

Халіт Ергенч – Сулейман I Пишний

53-річний актор є одним з найпопулярніших у Туреччині. Після завершення зйомок "Величного століття" він продовжив брати участь у зніманнях кіно. Халіт не любить публічність та майже не показується у соціальних мережах. Він одружений та виховує двох синів.

Мер'єм Узерлі – Хюррем Султан

Цікаво, що Мер'єм Узерлі приєдналась до зйомок серіалу в останні тижні перед стартом. Та це не завадило успіху, який отримала турецько-німецька акторка. Мер'єм виховує двох доньок, але коханого чоловіка приховує. Українці очікували підтримки від Узерлі, але натомість зірка мовчить про війну та одягається у вбрання російських дизайнерів.

Небахат Чехре – Айше Хафса Султан або Валіде

Небахат Чехре почала зніматися в кіно ще на початку 1960-х років. Пізніше вона вийшла заміж, а її кар'єра була поставлена на паузу. Та у 2000 Небахат повернулась до фільмів і серіалів, а зйомки у "Величному столітті" принесли світову популярність. 79-річна Чехре – двічі розлучена.

Нур Феттахоглу – Махідевран Султан

Турецька акторка була популярною ще до "Величного століття", а опісля її кар'єра розквітла ще більше. Нур продовжує зніматися в кіно. Вона виховує доньку від другого чоловіка.

Окан Ялабик – Ібрагім Паша

Роль Ібрагіма сам актор називає найуспішнішою в його кар'єрі. Він продовжує займатися акторством, а окрім цього озвучує мультфільми та грає в театрах. Окан був у стосунках, але зараз самотній.

Сельма Ерґеч – Хатідже Султан

Сельма навчалась у медичному університеті та навіть стажувалась у медичній клініці. Перебуваючи у відпустці, вона знялась у серіалі Yarım Elma та вирішила змінити свої кар'єрні плани. Акторка також була популярною ще до участі у "Величному столітті". Окрім цього, Сельма Ерґеч може похвалитися титулом "Найкраща модель Туреччини". Вона продовжує зніматися, а ще виховує доньку в шлюбі.

Селім Байрактар – Сюмбюль Ага

Селім насправді має не турецьке, а іракське походження. Роль харизматичного та хитрого слуги гарему принесла йому шалену популярність. Зараз його імідж кардинально змінився – він має бороду та довге волосся, часто позує моделлю.

Сема Кечік-Карабель – Дає Хатун

Зараз 57-річна акторка активно грає у театрах та бере участь у різних фотосесіях. Вона знялась в успішних фільмах "Чудовий вік" та "Знову Кохання".

Філіз Ахмет – Нігер Калфа

Хоч Філіз Ахмет найбільш відома за роллю у "Величному столітті", основна її робота – це театр. Акторка народилась в Північній Македонії, там вона працює й зараз.