Змогли обдурити час: як зараз виглядають головні акторки серіалу "Секс і місто"

У 1998 році компанія HBO випустила серіал "Секс і місто". Він став популярним у всьому світі, адже історія про життя чотирьох різних подруг полюбилася глядачам. Згодом, у 2021 році, відбулася прем'єра сиквелу, який отримав назву "І просто так...". Зараз, до речі, триває робота над третім сезоном, який планується на 2025 рік.

Акторок, які виконали головні ролі у серіалі, досі можна побачити у кіно. Пройшло вже багато років після прем'єри "Сексу і міста", тому вони, звичайно, змінилися. Як зараз виглядають серіальні подруги, покаже Кіно 24.

Не пропустіть Пройшло понад 20 років: як змінилися актори та акторки культового серіалу "Дівчата Гілмор"

Сара Джессіка Паркер – Керрі Бредшоу

Сара Джессіка Паркер / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму акторки

Кім Кетролл – Саманта Джонс

Кім Кетролл / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму акторки

Крістін Девіс – Шарлотта Йорк

Крістін Девіс / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму акторки

Синтія Ніксон – Міранда Гоббс

Синтія Ніксон / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму акторки

Про що серіал "Секс і місто"

Керрі Бредшоу живе у Нью-Йорку та має власну колонку у журналі, яка називається "Секс і місто". Вона дружить з трьома прекрасними жінками: Самантою Джонс, Мірандою Гоббс та Шарлоттою Йорк. Глядачі спостерігають за постійними зустрічами та життєвими ситуаціями чотирьох подруг, зокрема й за їхніми стосунками з чоловіками. У всіх, до речі, різні погляди на кохання.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви у пошуку цікавого серіалу, то радимо подивитися "Секс і місто". Зауважте, як головні акторки виглядали тоді та як змінилися за роки.