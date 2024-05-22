Зіркові діти-актори, які виросли і змінилися до невпізнання

В 1990-х та 2000-х роках у світовій кіноіндустрії був справжній бум, адже на екранах почали сіяти нові маленькі зірки. Багато з них настільки сподобалися глядачам, що вони досі із задоволенням передивляються проєкти за їхньої участі.

Однак ці діти-актори вже виросли і деяких з них навіть не впізнати. Редакція Кіно 24 розповість, про кого йдеться.

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Діти-актори з відомих фільмів тоді і зараз



Маколей Калкін – "Сам удома" тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Деріл Сабара – "Діти шпигунів" тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Алекса Пенавега – "Діти шпигунів" тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Крістіна Річчі – "Сімейка Адамсів" тоді і зараз / Колаж Кіно 24





Елісон Портер – "Кудрявка Сью" тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Маккензі Фой – "Сутінки. Сага. Світанок" тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Ось так зараз виглядають улюблені діти-актори 90-х років. Перегляньте фільми з їхньою участю та пориньте в ностальгію.