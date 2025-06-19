Де зараз і як виглядає в реальному житті актор, який зіграв роль Скрябіна у "Я, Побєда і Берлін"

Іван Бліндар став широко відомий українському глядачеві завдяки ролі у фільмі "Я, Побєда і Берлін". У ній актор зіграв роль легендарного Скрябіна. Щоправда, чимало українців можуть знати його, як артиста Франківського драмтеатру.

Сьогодні Бліндар святкує свій 33-й День народження. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз актор та як виглядає поза великими екранами.

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Де зараз і як виглядає в реальному житті Іван Бліндар

Заради ролі у фільмі "Я, Побєда і Берлін" Іван Бліндар схуд на 14 кілограмів. Йому вдалося ідеально втілити роль харизматичного та емоційного Скрябіна, якого так обожнюють українці.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Після завершення зйомок Іван повернувся до своєї здорової ваги та чудово себе почуває. Він продовжує працювати в театрі та кіно. Серед його проєктів – різдвяна казка "Вартові Різдва", прем'єра якої відбудеться 4 грудня 2025 року. Також актор зіграв у комедії "Песики".

До речі, днями стало відомо, що Леся Нікітюк, яка зіграла головну роль у стрічці "Песики", вагітна первістком.

Окрім того, Іван продовжує тішити глядачів своєю грою на театральній сцені. Серед його вистав – "Енеїда", "Солодка Даруся", "Калігула" та інші. Ось, як актор виглядає сьогодні:

Також Іван Бліндар долучається до різноманітних благодійних ініціатив, зокрема збору коштів для хворих дітей, які борються за життя із рідкісними захворюваннями. І, звичайно, допомагає Збройним силам України – поширює правду про війну та інформацію про збори.